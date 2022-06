“La Gabbia” del Santo Stefano Basket, crescono adesioni e affiatamento. Claudia Conti: “Molto più di un camp”

CAMPI BISENZIO – “Non smetteremo mai di ricordare quanto siano importanti per noi e apprezzati da bambini e bambine i nostri istruttori, Doriana, Claudia e Fabio che stanno rendendo possibile un’ottima edizione de La Gabbia Camp”: i dirigenti del Santo Stefano Basket non hanno dubbi e “rilanciano” sui centri estivi in corso di svolgimento. “I numeri stanno […]

CAMPI BISENZIO – “Non smetteremo mai di ricordare quanto siano importanti per noi e apprezzati da bambini e bambine i nostri istruttori, Doriana, Claudia e Fabio che stanno rendendo possibile un’ottima edizione de La Gabbia Camp”: i dirigenti del Santo Stefano Basket non hanno dubbi e “rilanciano” sui centri estivi in corso di svolgimento.

“I numeri stanno superando le aspettative: siamo vicini ai cinquanta iscritti e in alcune settimane raddoppiano rispetto all’anno scorso. Non solo, molti che si iscrivono rimangono anche nelle settimane successive. Per adesso, è una formula di successo ed è merito anche dei tanti appuntamenti che abbiamo inserito, a partire dalla piscina, per differenziare: insomma, è molto più di un camp. Il coinvolgimento dei bambini è davvero incredibile e non sentiamo la fatica perché ci divertiamo tutti insieme”: a dirlo è Claudia Conti (nella foto) che, approdata al Santo Stefano nel gennaio scorso dopo una lunga e prestigiosa carriera che l’ha portata anche in A1, oggi è diventata un punto di riferimento per tutti coloro che si avvicinano alla palla a spicchi. E, come ogni settimana, trascorreremo la giornata di oggi alla Hidron, mentre venerdì Aperi-Gabbia con bambini e genitori: molto più di un camp.