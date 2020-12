La generosità di Mario Paoli per i Lions è stata premiata: è il riconoscimento per il suo impegno a favore dello Sri Lanka

SIGNA – Nei giorni precedenti al Natale lo abbiamo visto, instancabile come sempre insieme alla moglie Grazia, a consegnare i pacchi alimentari che il Lions Club Le Signe ha donato rispettivamente ai Comuni di Campi Bisenzio, Lastra a Signa e Signa, in rigoroso ordine alfabetico. Ci fa particolarmente piacere, quindi, come abbiamo potuto leggere su […]

SIGNA – Nei giorni precedenti al Natale lo abbiamo visto, instancabile come sempre insieme alla moglie Grazia, a consegnare i pacchi alimentari che il Lions Club Le Signe ha donato rispettivamente ai Comuni di Campi Bisenzio, Lastra a Signa e Signa, in rigoroso ordine alfabetico. Ci fa particolarmente piacere, quindi, come abbiamo potuto leggere su Facebook e ovviamente non solo per questo motivo, che di recente Mario Paoli, socio appunto del Lions Club Le Signe, sia stato insignito del Melvin Jones Fellow, ovvero uno dei più importanti riconoscimenti dell’associazione. “L’onorificenza è stata conferita su richiesta del Lions Club Colombo, in Sri Lanka, per la generosità e la disponibilità dimostrata con le attività umanitarie svolte a favore della popolazione locale. Questi sono i Lions”.