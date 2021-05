La Giab’s torna alle proprie origini e lancia un messaggio di fiducia per il futuro

CAMPI BISENZIO – Tornare alle proprie origini per guardare con maggiore fiducia al futuro. Un futuro che nel 2023 vorrà dire 70 anni di attività per un marchio, quello della Giab’s, che è sinonimo di qualità e attaccamento al territorio. Da poche settimane, infatti, la Giab’s ha spostato la sede del proprio outlet in via […]

CAMPI BISENZIO – Tornare alle proprie origini per guardare con maggiore fiducia al futuro. Un futuro che nel 2023 vorrà dire 70 anni di attività per un marchio, quello della Giab’s, che è sinonimo di qualità e attaccamento al territorio. Da poche settimane, infatti, la Giab’s ha spostato la sede del proprio outlet in via Mentana 21 a Campi Bisenzio (orario di apertura giovedì e venerdì dalle 17 alle 19, sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, info 0558960104). Anzi, è tornata da dove praticamente è partita e dove, oltre all’outlet, ci sono anche lo showroom e si lavora alla ricerca dei tessuti, da sempre di ottima qualità, mentre a Montelupo ci sono adesso produzione e amministrazione. Ma la storica azienda campigiana non intende certo fermarsi qui e per dare un segnale di ottimismo dopo i difficili mesi che abbiamo vissuto, ha aperto un negozio a Firenze, in via della Spada 31, dedicato esclusivamente alla donna ma soprattutto con prodotti, tutti a firma “Meme”, che hanno nella Piana il loro “timbro di fabbrica”. Tutto questo sotto l’attenta guida di Bruno e Maria Bice Ballerini, che si occupa personalmente della linea donna, e di quella che è la terza generazione del “marchio Giab’s”, formata da Isabella, Cosimo e Lorenzo Ballerini.

La Giab’s, insomma, guarda al territorio di riferimento, con clienti che arrivano anche dagli altri Comuni della Piana ma anche da tutta l’area metropolitana, come dimostrano anche i “Gins” di recente produzione, anche questi “Made in Piana”. Ma guarda anche all’estero, in un mix di professionalità e attenzione alla cura del dettaglio che non ha eguali. Tutto questo cercando sempre la giusta “via di mezzo” fra tradizione e innovazione, per un’azienda, nata nel 1953 da un’idea di Giancarlo Ballerini per la confezione del pantalone sportivo e da lavoro, che anno dopo anno si è attestata, ma soprattutto confermata, che non sempre è scontato, a livelli di qualità importanti: tutto è Made in Italy e ogni prodotto ha una propria cultura e una propria storia, al punto che si potrebbe parlare di tutti “pezzi unici”. Infine, come già detto in precedenza, qui c’è un’attenzione particolare nella ricerca del dettaglio, nella cura di tutto ciò che rende un pantalone o una gonna “appetibile” ai più prestigiosi marchi che fanno moda in Italia e all’estero. Pensiamo a Ferragamo, Stefano Ricci, Valentino, Christian Dior, solo per citarne alcuni. O alle principali fiere del settore, in Italia e nel mondo, due su tutte: Pitti Uomo fin dall’inizio degli anni Ottanta e, per quanto riguarda l’universo femminile, “White” a Milano, probabilmente la più importante nel settore. Il marchio Giab’s insomma è stato da subito precursore in materia di pantaloni e gonne, sinonimo di specializzazione e professionalità, altrettanto quando si parla di qualità. E adesso, ancora più di prima, ha tutte le caratteristiche per ripartire con slancio e lanciare un messaggio di fiducia per il futuro.