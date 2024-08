La giunta di Calenzano approva un atto di indirizzo per la Barberinese

CALENZANO – Approvato dalla Giunta Municipale un nuovo atto di indirizzo, in cui si da mandato al responsabile del Servizio viabilità del Comune di operare le necessarie verifiche per procedere ad una riperimetrazione del centro abitato e per retrocedere la competenza della Strada Provinciale 8 Barberinese alla Città Metropolitana. “Il perimetro del centro abitato – […]

CALENZANO – Approvato dalla Giunta Municipale un nuovo atto di indirizzo, in cui si da mandato al responsabile del Servizio viabilità del Comune di operare le necessarie verifiche per procedere ad una riperimetrazione del centro abitato e per retrocedere la competenza della Strada Provinciale 8 Barberinese alla Città Metropolitana.

“Il perimetro del centro abitato – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Carovani – era stato recentemente ampliato dalla precedente Amministrazione in previsione delle aree di nuova edificazione, al fine di declassificare a comunale il tratto finale di SP8 e poter ridurre le fasce di rispetto portando il limite di inedificabilità da 30 a 10 metri. E conseguentemente il Comune con il passaggio di competenza si era dovuto accollare gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di SP 8 Barberinese dalla rotatoria all’incrocio con Via di Prato alla rotatoria in località Dietropoggio, ponte sul torrente Marina compreso. Tale scelta avrebbe determinato un aggravio improprio sul bilancio comunale, con l’accollo di oneri del tutto impropri visto la funzione e la valenza strategica di tale viabilità. Anche in considerazione del fatto che su quella strada ci passa l’Italia intera quando è bloccata l’A1, procediamo a fare l’operazione inversa retrocedendo la strada – come è giusto – alla Città Metropolitana”.

Nei giorni scorsi negli incontri tenutisi tra Comune e Città Metropolitana per affrontare la pressione sulla SP8 indotta dai lavori autostradali e dalle frequenti deviazioni di traffico, è stata condivisa la evidente contraddizione tra il ruolo di rilevanza regionale e nazionale che la SP8 svolge e l’impropria classificazione a comunale di tale tratto di strada. È stato pertanto convenuto sull’opportunità di procedere ad una riclassificazione di tale tratto di strada, verificando al contempo la possibilità di ricondurre alla competenza della città metropolitana anche altri tratti di strada, fra cui la galleria del Colle.

Nelle prossime settimane gli uffici comunali competenti avvieranno tutte le procedure previste dalla normativa vigente per procedere a tale riperimetrazione e riclassificazione.