“La Giunta incontra” appuntamenti nelle frazioni

CALENZANO – Riprendono gli incontri della Giunta comunale: dal 2 settembre il programma prevede 7 momenti di incontro nella frazioni dal titolo “La Giunta incontra. Per una Calenzano sostenibile ed inclusiva”. Il 2 settembre alle 18 la Giunta sarà presente ai giardini di via Otello Faggi; martedì 3 settembre alle 21 a Carraia al circolo Arci di via Bellini, 46. Giovedì 12 settembre alle 21 l’appuntamento è al circolo Mcl La Concordia in via del Saccardo, 50; domenica 15 settembre a La Chiusa, alle 10, ai giardini di via Davanzello. Mercoledì 18 settembre due incontri: alle 18, nella piazzetta di Travalle e la sera alle 21 al parco di villa Martinez, al Nome di Gesù. Lunedì 23 settembre alle 21 sarà la volta di di Legri, al circolo Incontriamoci a Legri, in via di Gricciano.