La grande notte dello sport nel centro di Sesto

SESTO FIORENTINO – La notte bianca dello sport sbarca nel centro cittadino domani 12 settembre con manifestazioni atletiche, giochi e possibilità di provare lo sport per tutti. Organizzata dal Comune di Sesto Fiorentino con il coordinamento dell’Associazionismo Sesto e la collaborazione delle associazioni sportive e culturali del territorio, la grande palestra sotto le stelle sarà la sesta edizione della Notte Bianca dello Sport, una kermesse allegra e colorate allestita nelle piazze del centro: piazza Vittorio Veneto, piazza del Mercato e piazza Spartaco Lavagnini con una trentina di associazioni sportive. Quest’anno le società sportive coinvolte saranno più di 30, ma avranno il loro spazio anche otto associazioni non sportive che operano sul territorio sestese in ambito culturale e sociale. La serata di giovedì 12 settembre prenderà il via alle ore 19, quando sul palco allestito in piazza Lavagnini, il sindaco Lorenzo Falchi e l’assessore allo Sport del Comune di Sesto Fiorentino, Damiano Sforzi, daranno il via alla manifestazione con i saluti istituzionali.



Alle 19.30 partirà, sempre da piazza Lavagnini la fiaccolata che, attraverso le piazze e le strade principali del centro città, raggiungerà il bracere posizionato davanti al palco come a simboleggiare il tripode olimpico che tradizionalmente accompagna i giochi. La fiaccola sarà portata, di mano in mano, dai ragazzi del Liceo Sportivo Calamandrei. La serata proseguirà alle ore 20 con gli alfieri della Valmarina e dalle 20.30 avranno inizio, sul palco, le esibizioni di 13 società sportive. Durante tutta la durata della manifestazione saranno presenti stand gastronomici a cura di associazioni della città