La laurea al tempo di Covid-19: proclamato dottore in scienze politiche Claudio Cozzi Fucile

SESTO FIORENTINO – Un giorno speciale quello della propria Laurea che però a causa dell’emergenza sanitaria si è costretti a viverlo “a distanza”. Stare a casa come ci viene richiesto per contenere il contagio, non ostacola la discussione della tesi. E collegandosi dalla propria abitazione all’Università di Firenze, si è laureato nei giorni scorsi Claudio Cozzi Fucile.

Claudio Cozzi Fucile è stato proclamato dottore in Scienze Politiche con voto 110/110 alla Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università degli Studi di Firenze. Il titolo della tesi è “Il processo di formazione governativa nelle forme di governo e nell’Italia della Prima Repubblica in chiave comparata”. Claudio Cozzi Fucile, con la corona d’alloro, proclamato dottore ha potuto festeggiare il suo brillante risultato con la mamma Monica, il compagno della mamma Sergio, il fratello Samuele, la zia Lisa e la zia Arianna e la ragazza Chiara e via Skype tutti i suoi amici e i compagni di studio e del sindacato studentesco UdU-Unione degli Universitari.

Al neo dottore Claudio Cozzi Fucile le congratulazioni di Piananotizie.