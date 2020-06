La Lega a Inno per dire no al distributore di benzina: “Serve un confronto con i comitati”

LASTRA A SIGNA – Questa mattina la Lega Salvini premier di Lastra a Signa si è recata nella frazione di Inno per incontrare i residenti, “contrari – si legge in una nota – alla realizzazione di un distributore di benzina che impatterebbe fortemente sulla qualità della vita di questa zona residenziale”. Presenti all’incontro l’onorevole Guglielmo Picchi, ex sottosegretario agli esteri, il segretario provinciale e capogruppo in città metropolitana Alessandro Scipioni i consiglieri comunali Cristiano Santoni e Carla Porrari. “Noi siamo dalla parte della gente, e l’arrivo delle ruspe senza che l’amministrazione comunale sia venuta a interfacciarsi con i residenti nonostante la loro palese contrarietà alla realizzazione dell’impianto, lascia amarezza e perplessità sul rispetto che si ha per i cittadini e la loro partecipazione alle scelte amministrative del Comune. Noi anteponiamo le persone, e la volontà dei cittadini a qualsiasi altra cosa. Il sindaco non si può sottrarre a un confronto diretto con i comitati, e soprattutto non si può realizzare un’opera del genere in questa zona senza studiare delle compensazioni per i residenti. Lotteremo per garantire che la voce dei cittadini sia rispettata”.