La Lega sestese piange la scomparsa di Rosa Sciortino

SESTO FIORENTINO – Il capo gruppo della Lega Daniele Brunori interviene dopo la scomparsa di Rosa Sciortino, esponente della della Lega sestese. “Rosa Sciortino era l’anima del nostro gruppo Lega di Sesto Fiorentino, una vera leghista, ma soprattutto una donna meravigliosa. – si legge in una nota di Brunori e della Lega sestese – In queste ore è molto difficile trovare le parole per descrivere il nostro dolore che questa scomparsa lascia in tutti noi. Nonostante le difficoltà che la vita le aveva riservato, Rosa ha sempre combattuto per i diritti dei più deboli e dei più fragili. Impossibile dimenticare il suo impegno, la sua passione per le battaglie per una società più inclusiva e più giusta, i suoi commenti sempre acuti e puntuali, la sua energia infinita. Non esisteva un gazebo, un evento, una cena, in cui lei facesse mancare il suo apporto, il suo contributo di idee e di affetto. Da oggi ci sentiamo tutti orfani di quella che era un po’ “la mamma” di tutti noi, sempre pronta a spronarci, a sostenerci e a bacchettarci quando serviva; una figura insostituibile che lascia un vuoto incolmabile dentro di noi. Nel porgere le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia, possiamo assicurare che le battaglie di Rosa saranno adesso combattute ancora con più forza e vigore, e che il suo ricordo sarà faro e pungolo per tutti noi per continuare la nostra attività politica. E possiamo altresì promettere che renderemo onore ed omaggio alla sua memoria con iniziative e progetti su cui presto inizieremo a lavorare”.