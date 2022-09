La liberazione a Campi Bisenzio: gli appuntamenti del 2 settembre

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio, in collaborazione con l’Anpi, sezione Lanciotto Ballerini, organizza per oggi, venerdì 2 settembre, le celebrazioni per ricordare la Liberazione di Campi Bisenzio dal nazifascismo. Con i seguenti appuntamenti: alle 10 raduno dei gonfaloni in piazza Fra Ristoro sotto la targa che ricorda l’eccidio fascista. Alle 10.15 inizio del corteo con […]

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio, in collaborazione con l’Anpi, sezione Lanciotto Ballerini, organizza per oggi, venerdì 2 settembre, le celebrazioni per ricordare la Liberazione di Campi Bisenzio dal nazifascismo. Con i seguenti appuntamenti: alle 10 raduno dei gonfaloni in piazza Fra Ristoro sotto la targa che ricorda l’eccidio fascista. Alle 10.15 inizio del corteo con deposizione delle corone prima al monumento di via Don Minzoni, poi in piazza Dante e infine al cippo di piazza della Resistenza. Nei momenti di deposizione delle corone sarà presente un trombettiere della Filarmonica Michelangiolo Paoli, che suonerà il silenzio. Alle 21 fiaccolata della pace con partenza da piazza Dante organizzata dall’Anpi.