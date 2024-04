La liberazione a Campi Bisenzio: tutti gli appuntamenti

CAMPI BISENZIO – Anche il Comune di Campi celebra il 79° anniversario dalla liberazione. E lo fa con una serie di appuntamenti che prendono il via alle 8.45 con l’omaggio a Lanciotto Ballerini e Guglielmo Tesi presso il cimitero comunale. Alle 9.15, invece, l’amministrazione comunale renderà omaggio a Tosca Fiesoli e ai deportati di Capalle in memoria di tutti i caduti nella Pieve di Santo Stefano dove, alle 10, sarà celebrata la Santa Messa. Alle 11 via alla cerimonia istituzionale con il corteo che partirà da piazza Frà Ristoro per andare a deporre una serie di corone in piazza Dante, al monumento dei caduti e al cippo in piazza della Resistenza. La giornata si concluderà a Valibona, in collaborazione con il Comune di Calenzano dove, alle 12, è prevista la deposizione di una corona di alloro al cippo dei caduti. A seguire pranzo a sacco e “Letture partigiane” per tutti i bambini presenti.