“La libertà è partecipazione” e l’arte ci spinge verso l’essere umano: il 3 luglio il via all’edizione numero 29 di “Luglio Bambino”

FIRENZE – Il benessere del territorio è essenziale per la salvaguardia dei bambini. Parte da questo presupposto, ma non solo, l’edizione numero 29 di “Luglio Bambino”, presentata questa mattina a Firenze e che prenderà il via ufficialmente il 3 luglio a Signa. A “dare il la” alla rassegna, oltre agli amministratori dei Comuni in cui si sviluppano i vari appuntamenti (Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa, oltre alla Città metropolitana di Firenze) è stato Sergio Aguirre che insieme a Manola Nifosì (AttoDue) ha la direzione artistica del festival. Un festival che, come ha ribadito lo stesso Aguirre, vuole lanciare tanti messaggi di speranza dopo due anni estremamente complicati e che non sono finiti. Anzi. “L’arte ci spinge verso l’essere umano – ha spiegato – ed è quello che faremo noi, con tanti laboratori, oltre ai consueti spettacoli, in modo da coinvolgere ancora di più i bambini e “investire” su una fascia di età che per tutti noi rappresenta il futuro”.

Tema dell’edizione 2022 è ”La libertà è partecipazione”: ”La libertà – aggiunge Aguirre – è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare:” è il 26 gennaio 1956 quando Piero Calamandrei, in un discorso sulla Costituzione, pronuncia queste parole, luminose come stelle, che ci ricordano oggi quanto sia importante vigilare sulla libertà, ogni giorno. E tornano per illuminarci il cammino in questo complicato periodo. Ma come aiutare i nostri figli ad affrontarlo? Saziando la loro fame di risposte. Non nascondendo, ma filtrando con la poesia, con l’arte. Noi crediamo che il ruolo dell’arte sia guidare i cuori verso la giustizia, verso quello che ci fa essere “umani”. E aiuti noi e i nostri ragazzi a seguire l’energia del cuore che si muove nell’azione, nella bellezza, nella generosità, nella partecipazione”.

E’ proprio con questa vocazione, che a Sesto Fiorentino si svolgerà “Parole nell’acqua, laboratorio di scrittura creativa”, a Scandicci “C’era una volta una goccia”, animazione-laboratorio che offre lo spunto per parlare dell’importanza di rispettare l’acqua come elemento prezioso e indispensabile alla vita, a cura del Centro Iniziative teatrali. A Campi Bisenzio, in collaborazione con il Centro MeMe, si terranno i seguenti laboratori: Bau Linguaggio: 1…2…3…parliamo con i cani (Pet Therapy), Cittadini digitali (Il gioco come partecipazione condivisa all’educazione/civica e digitale), Caccia alla frutta e verdura (Sostegno all’educazione alimentare), Variazioni sul tema (arte terapia), Giochiamo col Giallo (scriviamo insieme una storia gialla), Forme e colori in libertà (disegno cooperativo). A cura del Cit, si terrà il laboratorio sulla democrazia e la partecipazione attiva L’importante è partecipare. I laboratori saranno ospitati nei giardini pubblici della città. Il festival prende il via domenica 3 luglio alle 18.15 a Signa, nel Parco dei Renai, con il teatro All’Incirco che presenta lo spettacolo “ Ecomonsters puppet show”, spettacolo di marionette, burattini e clown. Sputnik, Laika e le loro marionette a filo accompagneranno il pubblico in un viaggio sorprendente dove le leggi della fisica si stravolgono e il quotidiano diventa straordinario. E poi, via via, tutti gli altri appuntamenti di cui parleremo in modo approfondito nelle prossime settimane. Per info: 329 8628437 – www.lugliobambino.com