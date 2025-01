“La libertà passa anche dalle parole”: incontro sul linguaggio di genere e il suo ruolo nella costruzione di una società inclusiva

CAMPI BISENZIO – “La libertà passa anche dalle parole”: questo il tema dell’incontro organizzato dal Tavolo delle politiche di genere, e dedicato appunto al tema del linguaggio di genere, che si terrà sabato 11 gennaio alle 17.30 presso il Foyer del Teatrodante Carlo Monni. “Un momento di confronto e dialogo – si legge in una nota – su un tema cruciale per la costruzione di una società più equa e rispettosa, in cui anche il linguaggio diventa strumento di libertà e inclusione”. Interverranno Federica Petti, vicesindaco del Comune di Campi Bisenzio con delega alle politiche di genere, Elena Aiazzi, segretaria Cgil Firenze e coordinatrice della Piana, Erika Caparrini, segretaria Cisl Firenze-Prato, e Laura Menconi, della Uil Toscana, che parleranno “dell’importanza dell’utilizzo di un linguaggio consapevole e del ruolo della rappresentazione nella società, a partire dalle istituzioni e dal mondo del lavoro”.

“Siamo orgogliose di portare a Campi Bisenzio un momento di riflessione sul linguaggio di genere, un tema che ultimamente trova ampio spazio nel dibattito pubblico, – ha detto Petti – parlare di linguaggio non è solo una questione linguistica, ma soprattutto sociale e politica, perché parlare dell’importanza di un utilizzo consapevole delle parole declinate al femminile, significa riconoscere l’esistenza delle donne nei vari ambiti della società. Un linguaggio che sia davvero rappresentativo di ciò che ci circonda, che non faccia sentire nessuno escluso. Ringrazio il Tavolo delle politiche di genere di Campi Bisenzio per aver promosso questa iniziativa e la Fondazione Accademia dei Perseveranti e soprattutto Vera Gheno per avere accettato il nostro invito”. Alle 18.30, infatti, per la rassegna letteraria “Cara, Campi Racconta”, la linguista e divulgatrice Vera Gheno presenterà il suo libro “Femminili singolari”, un’opera che invita a riflettere sull’uso consapevole e inclusivo delle parole. A introdurre l’autrice sarà Sandra Gesualdi, direttrice dell’Accademia dei Perseveranti, dialogherà con lei Federica Petti.