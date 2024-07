La Lis, la lingua dei segni, alla Asl di via Gramsci

SESTO FIORENTINO – Da qualche settimana il progetto aziendale sull’ipoacusia per l’inclusione delle persone sorde o ipoacusiche, denominato “Insieme per Comunicare meglio”, è partito anche presso il presidio socio sanitario di Sesto Fiorentino. Un interprete Lis (Lingua dei Segni Italiana) con una postazione dedicata, riceverà ogni quarto martedì del mese (in orario 8-12) al piano […]

SESTO FIORENTINO – Da qualche settimana il progetto aziendale sull’ipoacusia per l’inclusione delle persone sorde o ipoacusiche, denominato “Insieme per Comunicare meglio”, è partito anche presso il presidio socio sanitario di Sesto Fiorentino. Un interprete Lis (Lingua dei Segni Italiana) con una postazione dedicata, riceverà ogni quarto martedì del mese (in orario 8-12) al piano terra del Presidio Gramsci, in via Gramsci 561, nella stanza numero 4 sportello 9. Il servizio sarà sospeso nel mese di agosto, ma a settembre ripartirà con le stesse modalità a partire appunto dal quarto martedì del mese. Sono ben 11 i presidi territoriali dell’Azienda Usl Toscana centro dove dal 1 luglio scorso sono state attivate le postazioni con interpreti Lis.

Il progetto ha come obiettivo l’inclusione e l’integrazione delle persone con disabilità uditiva, sorde, o con deficit di comunicazione e anche delle loro famiglie. Come in Mugello, una volta al mese, presso i front office delle Case della Salute e presso i presidi socio sanitari saranno a disposizione operatori esperti nella Lingua dei Segni formati e qualificati a svolgere il servizio di interpretariato. Si ricorda che il servizio va a implementare quello già presente in Azienda che prevede la possibilità, su richiesta degli operatori Asl, di attivare la presenza programmata di un interprete Lis durante colloqui e visite specialistiche o esami diagnostici. “Insieme per Comunicare meglio” è un progetto realizzato con il contributo della Presidenza Consiglio Ministri Ministero Disabilità e deliberato dalla Giunta della Regione Toscana per la promozione e diffusione della lingua dei segni nelle strutture sanitarie e nei servizi socio-sanitari territoriali.