La Lista Emiliano Fossi si scioglie e la maggioranza “si sposta” un po’ a sinistra e un po’ al centro

CAMPI BISENZIO – Cambia tutto per non cambiare niente o, a un anno dalle elezioni amministrative che decideranno chi sarà il nuovo sindaco di Campi, la maggioranza che attualmente governa il nostro Comune si sposta contemporaneamente un po’ più a sinistra e un po’ più al centro? Mentre impazza il totosindaco, con nomi che sembrano più calati dall’alto che frutto del dibattito politico campigiano, solo i prossimi mesi daranno una risposta alle nostre – e probabilmente anche a quelle dei cittadini – domande. Fatto sta che a un anno dal voto la lista Emiliano Fossi sindaco si è sciolta e il passaggio è stato ufficializzato durante il consiglio comunale odierno, martedì 28 giugno. Al suo posto sono nati due nuovi gruppi consiliari: Sinistra civica per Campi e Campi al centro e i consiglieri comunali dell’ormai ex Lista Fossi sono quindi confluiti nei due raggruppamenti: Andrea Stefanini, Eleonora Ciambellotti e Inga Bolognesi in Sinistra civica per Campi, Alessandro Consigli, Rocco Tammaro e Giusi Ciliberto, a cui si aggiunge Claudia Camilletti, dal Gruppo misto – Campi nel cuore, in Campi al centro. Mentre Antonella Greco, già coordinatrice campigiana delle Donne democratiche, è entrata nelle fila del Pd. I capogruppo dei due nuovi gruppi consiliari saranno rispettivamente Andrea Stefanini e Claudia Camilletti.

Un passaggio che il sindaco Emiliano Fossi ha spiegato con queste parole: “Abbiamo lavorato per la Lista Fossi che è stata un’esperienza straordinaria, unica nel suo genere a livello nazionale, perché ha preso il 23% nel 2013, dimostrandosi quindi una delle liste civiche del sindaco più votate in assoluto, ed è risultata la prima lista alle ultime elezioni del 2018. Pertanto, non solo sono riconoscente a tutte le persone che hanno fatto parte della lista e che l’hanno animata durante le elezioni e durante gli anni di consiglio, ma sono orgoglioso di avere avuto legata al mio nome una lista così bella, fatta di tante persone importanti e straordinarie. Con l’avviarsi della fine dell’ultimo scampolo di legislatura è logico che quel patrimonio straordinario di risorse, di valori e di civismo possa essere trasformato in qualcosa di diverso, che possa comunque continuare sotto altre forme e sotto altri vestiti”. “Mi è sembrato – ha aggiunto il sindaco – e ci è sembrato giusto, siccome le liste civiche alla fine sono formate da persone di vario orientamento, creare due gruppi, uno un po’ più orientato a sinistra e uno un po’ più moderato. Due nuove realtà che possano rappresentare un punto di partenza per gruppi politici, che potranno continuare a esistere anche dopo la fine di questa legislatura e presentarsi, perché no, anche alle prossime elezioni. Quindi un gruppo più a sinistra e uno più moderato che comunque, per l’esperienza fatta, per quello che hanno alle spalle, per la testimonianza che portano dietro, rappresenteranno secondo me due importanti realtà che potranno autorevolmente far parte della prossima coalizione elettorale che proverà a continuare a governare Campi Bisenzio”.

Pronti alla nuova sfida i due capi gruppo: “L’idea è nata dal desiderio di non disperdere quel patrimonio di civismo che la Lista Fossi ha rappresentato – dice Stefanini – La nostra lista sarà quindi improntata a un civismo di sinistra, sensibile a tematiche ambientali e legate al lavoro. Un tramite per dialogare con altre forze con la stessa sensibilità politica”. Parlando del progetto di Campi al centro Camilletti ribadisce: “È un gruppo che riunisce tutte le sensibilità moderate della maggioranza, un riferimento civico che mancava alla città e che in questo ultimo anno di legislatura si impegnerà con pragmatismo e competenze”.

Soddisfatta per il nuovo arrivo anche la capo gruppo del Pd Alessandra Carovani: “È una svolta positiva, due forze civiche, di sinistra e di centro, affiancano il Pd nel costituire una maggioranza solida e composita. Il Partito democratico si conferma forza federatrice del centrosinistra campigiano e incrementa di un consigliere con l’ingresso nel gruppo consiliare della consigliera Greco, già membro della Segreteria e punto di riferimento per la comunità”.