“La Locandiera” da Goldoni a Ponte a Signa: al Teatro San Martino con la Compagnia Mald’Estro

SESTO FIORENTINO – La locandiera era di Ponte a Singna? Domanda alla quale sembra rispondere la Compagnia Mald’Estro che sabato 12 marzo alle ore 21 e domenica 13 alle ore 16.45 sarà al Teatro San Martino con “La Locandiera”.

“Per una serie di studi fatti in questi due anni di pandemia e alcuni colpi di fortuna, – spiega in una nota Alessandro Calonaci – posso assicurarvi che La Locandiera è stata ideata da Goldoni grazie alla locanda Bicchierai al Ponte”. E noi non possiamo che essere certi di questa sicurezza espressa da Calonaci. “All’epoca della stesura dell’opera, – racconta l’attore e regista – per arrivare a Firenze da Pisa e Livorno, era necessario risalire il fiume Arno fino all’ultimo porto: Ponte a Signa, dove si trovava la locanda che Goldoni frequentava nei suoi viaggi verso Firenze e alla quale si ispirò per la sua celeberrima commedia. Direte: come fa lei Calonaci a sapere tutto ciò? Sappiate che i documenti riguardanti quella locanda esistono tutt’oggi e sono di proprietà dell’Accademia del Coccio. I registri affermano che Carlo Goldoni alloggiò più volte proprio lì e che la locanda fu gestita proprio da una donna: la figlia del proprietario deceduto. E’ tutto vero o è solo frutto della mia immaginazione?”

Per scoprire questo “giallo” teatrale l’appuntamento è sabato 12 e domenica 13 marzo al Teatro San Martino con La Locandiera da Goldoni, adattamento e regia di Alessandro Calonaci, aiuto Regia Dania Nassini, Con: Alessandro Calonaci, Mery Nacci, Sauro Artini, Elena Pierattini, Matteo Caioli, Christian Vertucci, Cristina Poli, Sonia Fiaschi, Elena Palloni, Scenografie Gianmarco Pandolfini, Fonico Lombardo Lombardi. Per informazioni: Cell. 331 4363218, mail teatrosmartino.sesto@gmail.com .