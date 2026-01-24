La Lucciola presenta il programma per il 2026

SESTO FIORENTINO – Circa 5mila persone hanno partecipato nei primi tre mesi di apertura della Lucciola di piazza IV Novembre agli eventi organizzati dall’associazione Zera, quasi 50, che si occupa della gestione degli spazi con la direzione artistica di Andrea Bruni e Alessia De Rosa. La prima parte della stagione culturale della Lucciola svolta nel […]

SESTO FIORENTINO – Circa 5mila persone hanno partecipato nei primi tre mesi di apertura della Lucciola di piazza IV Novembre agli eventi organizzati dall’associazione Zera, quasi 50, che si occupa della gestione degli spazi con la direzione artistica di Andrea Bruni e Alessia De Rosa. La prima parte della stagione culturale della Lucciola svolta nel 2025 ci sono stati 7 spettacoli adulti, 6 spettacoli ragazzi, un concerto, uno stage danze sufi, due milonghe, due matinée per le scuole. Molte sono state le altre iniziative accolte nella Sala Luce, in collaborazione con tante realtà del territorio e con il Comune di Sesto Fiorentino: uno spettacolo teatrale, un matinée per le scuole, 3 presentazioni di libri, un torneo di scacchi, 9 conferenze/convegni, 5 eventi all’interno della rassegna per una comunità solidale verso le demenze, 2 corsi dell’Università dell’età libera, 3 incontri nel ciclo Inside – dialoghi sulla mente. I percorsi formativi organizzati da Zera (teatro per tutte le fasce di età, canto e movimento, espressività in inglese) e ComeOlive (pilates, yoga, con particolare attenzione alle donne in gravidanza e post-parto) sono circa una ventina e quasi tutti al completo, coinvolgendo circa 200 persone ogni settimana. “Per l’anno appena iniziato, nel periodo da gennaio a maggio 2026, – spiegano da Zera – si mira a consolidare il successo, a confermare le iniziative già in essere per quanto riguarda la parte di corsi di formazione, aggiungere alcuni eventi per attrarre nuove fasce di pubblico. Cercando di mantenere la vocazione inclusiva, che ben si identifica nella frase scelta per descrivere la stagione: Una luce, tanti mondi, il programma teatrale offre spettacoli dai gusti diversi: si passa dal cabaret al teatro di impegno civile, dal teatro ragazzi ai classici del teatro di narrazione”. Oltre alla stagione culturale, dettagliata sono già in programma numerose iniziative, alcune già avviate negli scorsi mesi, altre nuove, tra cui: le domeniche della Milonga InStabile che attraggono ballerini da tutta Italia, i corsi dell’Università dell’età libera, i concerti aperitivo del Sesto Jazz Festival, e una serie di 4 spettacoli per la stagione teatrale matinée proposta agli istituti scolastici di Sesto Fiorentino. Da quest’anno prende il via anche la prima edizione del Festival sguardi sensibili.

Ecco il programma.

Sabato 31 flgennaio ore 21

“In assenza- Atti unici per donne singole”

Scritto e diretto da Andrea Bruni

Arredamento musicale Alessandro Luchi

Con Alessia De Rosa, Elisa Missaggia, Lucia Agostino e Sandra Balsimelli

Quattro monologhi al femminile che è diventato un cult del teatro toscano. In scena dal 2007, è un racconto intimo pieno di divertimento ed emozioni.

Produzione ZERA

Venerdì 6 febbraio ore 21

“Donna non rieducabile”

di Stefano Massini

con Cristina Bacci e Filippo Magazzini

Regia Raffaella Afeltra

Un viaggio potente per conoscere una donna che non si è mai arresa: Anna Politkovskaja. La giornalista russa, con origini ucraine, che dal 1998 è stata gli occhi e la voce della vera informazione, uccisa misteriosamente il giorno del compleanno del presidente russo.

Produzione La maschera di Dioniso

Venerdì 6 marzo ore 21

“A cuor leggero”

regia Andrea Bruni

con gli attori di ZERA

Un cabaret dissacrante e liberatorio, che prende in giro le pesantezze delle nostre vite. Sketch surreali ed esilaranti, monologhi e risate. Dopo il successo di “Diamoci una calmata” un’altra serata in compagnia degli attori di ZERA.

Produzione ZERA

Domenica 8 marzo ore 18

“Amor y revolution – Frida Kahlo, vita di lotta e passione”

Regia Matilde Sanquerin, Musiche dal vivo Puerto Sureño

Con Lucia Agostino e Claudia Campolmi

Un testo originale basato sugli scritti di Frida che, attraverso lettere, poesie, pagine del diario e canzoni, ripercorre la turbolenta, dolorosa e appassionata vita dell’artista. Sul palco due attrici, due anime di Frida, accompagnate dalla musica coinvolgente di Puerto Sureño.

Produzione Compagnia Ayrè

Venerdì 13 marzo ore 21

“I Re Maghi – Piccolo delirio cartomantico improvvisato”

Spettacolo di Improvvisazione Teatrale con Cosimo Mazzini, Luca Bernardini e Andrea Mitri. Tre improbabili cartomanti, un mazzo di tarocchi “tarocco”, le domande del pubblico, un’improvvisazione delirante ma irresistibilmente toccante.

Produzione PossodopoPosso

Venerdì 27 marzo ore 21

“Storie da Cabaret #2”

di e con Andrea Bruni

Musica dal vivo Alessandro Luchi, Lele Fontana

Una serie teatrale alla scoperta dell’arte ribelle che è molto più del ridere. Un progetto prezioso che unisce divertimento, racconto, poesia e musica. Ogni puntata è auto conclusiva e si può vedere anche da sola.

Puntata 2 – Dal Kabaret Tedesco ai Futuristi e Petrolini

Produzione ZERA

Sabato 28 marzo ore 21

“La vita salva”

di e con Silvia Frasson

Un inno alla complessità meravigliosa e sorprendente della vita. Un monologo intenso, ritmato, coinvolgente che parla di amore, morte, gioventù, malattia. Silvia Frasson è splendida interprete di una carrellata di pagine di vita.

una Produzione Archetipo

in collaborazione con Montagne Racconta, con il Patrocinio di AIDO TOSCANA

Venerdì 17 e sabato 18 aprile ore 21

“Darling”

di e con Sara Bosi

Supervisione artistica Pierfrancesco Favino, coreografie e movimenti Carlotta Bruni

Darling dipinge, attraverso sguardi femminili sinceri, un affresco sulla società di oggi, tra contraddizioni, bellezza e dolore, e sulla lotta contro un forse imposto “burka occidentale”.

Produzione Gli Ipocriti

All’interno del Festival SGUARDI SENSIBILI 2026

Venerdì 24 aprile ore 21

“Spazi – Racconto di una fioritura”

di e con Alessia De Rosa, in collaborazione con Andrea Bruni

A partire da un racconto intimo e personale il pubblico viene guidato in un sogno lucido da cui esce trasformato. La casa che Desirée ripercorre per l’ultima volta non è più solo pareti, ma uno spazio interiore da conoscere e trasformare. I suoi sguardi si modificano, i movimenti sperimentano nuove forme da abitare, il corpo ritrova la sua originale morbidezza.

Produzione ZERA

All’interno del Festival SGUARDI SENSIBILI 2026

Venerdì 15 maggio ore 21

“Stotie da Cabaret #3”

di e con Andrea Bruni

Musica dal vivo Alessandro Luchi, Lele Fontana

Una serie teatrale alla scoperta dell’arte ribelle che è molto più del ridere. Un progetto prezioso che unisce divertimento, racconto, poesia e musica. Ogni puntata è auto conclusiva e si può vedere anche da sola.

Puntata 3 – Dagli esordi di Dario Fo, Cochi e Renato fino a Jannacci e Gaber

Produzione ZERA

Venerdì 29 maggio ore 21

“Novecento”

di Alessandro Baricco

di e con Ciro Masella

musiche Luigi Polimeni

Ciro Masella torna a cimentarsi con uno dei testi più belli e affascinanti degli ultimi anni. La sua voce sapiente ci conduce in un viaggio spettacolare e divertente, misterioso e dolce. La grande potenza di una storia, il fascino dell’oralità, prendono possesso di uno spazio per animarlo di personaggi, luoghi, suoni e immagini.

Produzione ManaChuma Teatro

Biglietti intero 12 euro, ridotto 10 euro (under 12 e over 65), acquistabili on line su https://www.ticket.it/, alla Lucciola un’ora prima dello spettacolo.

Spettacoli per ragazzi

Domenica 8 febbraio ore 17

“Le meravigliose avventure di un burattino”

Lettura scenica da “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino” di Carlo Collodi

di e con Veronica Natali

Ingresso gratuito prenotazione obbligatoria a: prenotazioni@prolocosestofiorentino.it

All’interno delle celebrazioni per i 200 anni dalla nascita di Collodi, Pro Loco e Comune di Sesto Fiorentino

Sabato 21 marzo ore 17

“Kamishibai, storie su una bicicletta”

con Elisa Vitiello e Vieri Raddi

testo di Andrea Falcone e Matilde Piran

illustrazioni Floor Robert

teatro di legno Eva Sgrò

regia Giacomo Bogani

Domenica 12 aprile ore 17

“Storto”

con Elisa Vitiello e Vieri Raddi

regia Giacomo Bogani

All’interno del Festival SGUARDI SENSIBILI 2026

Domenica 3 Maggio ore 17

“Il Carnevale degli animali”

musiche da Camille Saint-Saëns e Lorenzo Fazzini

di e con Alessia De Rosa e Andrea Bruni

direttore musicale Nima Keshavarzi

Ensamble La Filharmonie

Biglietti intero 10 euro, ridotto 8 euro (under 12 e over 65)

FESTIVAL SGUARDI SENSIBILI – aprile 2026

Questa prima edizione del Festival è dedicata alla sensibilizzazione sulle neurodivergenze Giovedì 2 aprile “Giornata mondiale sull’autismo” ore 21

Monologhi teatrali di e con Adelaide Mancuso e Gioele Bruni

Domenica 12 ore 17

Storto, con Elisa Vitiello e Vieri Raddi

Venerdì 17 e sabato 18 aprile ore 21

Darling, di e con Sara Bosi

Domenica 19 aprile, pomeriggio

Alessandro Benvenuti presenta il suo ultimo libro “Il teatro della sorpresa”

Proiezione del documentario “I mille cancelli di Filippo” alla presenza degli autori

Venerdì 24 aprile ore 21

Spazi – Racconto di una fioritura, di e con Alessia De Rosa