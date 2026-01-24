La Lucciola presenta il programma per il 2026

SESTO FIORENTINO – Circa 5mila persone hanno partecipato nei primi tre mesi di apertura della Lucciola di piazza IV Novembre agli eventi organizzati dall’associazione Zera, quasi 50, che si occupa della gestione degli spazi con la direzione artistica di Andrea Bruni e Alessia De Rosa. La prima parte della stagione culturale della Lucciola svolta nel 2025 ci sono stati 7 spettacoli adulti, 6 spettacoli ragazzi, un concerto, uno stage danze sufi, due milonghe, due matinée per le scuole. Molte sono state le altre iniziative accolte nella Sala Luce, in collaborazione con tante realtà del territorio e con il Comune di Sesto Fiorentino: uno spettacolo teatrale, un matinée per le scuole, 3 presentazioni di libri, un torneo di scacchi, 9 conferenze/convegni, 5 eventi all’interno della rassegna per una comunità solidale verso le demenze, 2 corsi dell’Università dell’età libera, 3 incontri nel ciclo Inside – dialoghi sulla mente. I percorsi formativi organizzati da Zera (teatro per tutte le fasce di età, canto e movimento, espressività in inglese) e ComeOlive (pilates, yoga, con particolare attenzione alle donne in gravidanza e post-parto) sono circa una ventina e quasi tutti al completo, coinvolgendo circa 200 persone ogni settimana. “Per l’anno appena iniziato, nel periodo da gennaio a maggio 2026, – spiegano da Zera – si mira a consolidare il successo, a confermare le iniziative già in essere per quanto riguarda la parte di corsi di formazione, aggiungere alcuni eventi per attrarre nuove fasce di pubblico. Cercando di mantenere la vocazione inclusiva, che ben si identifica nella frase scelta per descrivere la stagione: Una luce, tanti mondi, il programma teatrale offre spettacoli dai gusti diversi: si passa dal cabaret al teatro di impegno civile, dal teatro ragazzi ai classici del teatro di narrazione”. Oltre alla stagione culturale, dettagliata sono già in programma numerose iniziative, alcune già avviate negli scorsi mesi, altre nuove, tra cui: le domeniche della Milonga InStabile che attraggono ballerini da tutta Italia, i corsi dell’Università dell’età libera, i concerti aperitivo del Sesto Jazz Festival, e una serie di 4 spettacoli per la stagione teatrale matinée proposta agli istituti scolastici di Sesto Fiorentino. Da quest’anno prende il via anche la prima edizione del Festival sguardi sensibili.
Ecco il programma.
Sabato 31 flgennaio ore 21
“In assenza- Atti unici per donne singole”
Scritto e diretto da Andrea Bruni
Arredamento musicale Alessandro Luchi
Con Alessia De Rosa, Elisa Missaggia, Lucia Agostino e Sandra Balsimelli
Quattro monologhi al femminile che è diventato un cult del teatro toscano. In scena dal 2007, è un racconto intimo pieno di divertimento ed emozioni.
Produzione ZERA
Venerdì 6 febbraio ore 21
“Donna non rieducabile”
di Stefano Massini
con Cristina Bacci e Filippo Magazzini
Regia Raffaella Afeltra
Un viaggio potente per conoscere una donna che non si è mai arresa: Anna Politkovskaja. La giornalista russa, con origini ucraine, che dal 1998 è stata gli occhi e la voce della vera informazione, uccisa misteriosamente il giorno del compleanno del presidente russo.
Produzione La maschera di Dioniso
Venerdì 6 marzo ore 21
“A cuor leggero”
regia Andrea Bruni
con gli attori di ZERA
Un cabaret dissacrante e liberatorio, che prende in giro le pesantezze delle nostre vite. Sketch surreali ed esilaranti, monologhi e risate. Dopo il successo di “Diamoci una calmata” un’altra serata in compagnia degli attori di ZERA.
Produzione ZERA
Domenica 8 marzo ore 18
“Amor y revolution – Frida Kahlo, vita di lotta e passione”
Regia Matilde Sanquerin, Musiche dal vivo Puerto Sureño
Con Lucia Agostino e Claudia Campolmi
Un testo originale basato sugli scritti di Frida che, attraverso lettere, poesie, pagine del diario e canzoni, ripercorre la turbolenta, dolorosa e appassionata vita dell’artista. Sul palco due attrici, due anime di Frida, accompagnate dalla musica coinvolgente di Puerto Sureño.
Produzione Compagnia Ayrè
Venerdì 13 marzo ore 21
“I Re Maghi – Piccolo delirio cartomantico improvvisato”
Spettacolo di Improvvisazione Teatrale con Cosimo Mazzini, Luca Bernardini e Andrea Mitri. Tre improbabili cartomanti, un mazzo di tarocchi “tarocco”, le domande del pubblico, un’improvvisazione delirante ma irresistibilmente toccante.
Produzione PossodopoPosso
Venerdì 27 marzo ore 21
“Storie da Cabaret #2”
di e con Andrea Bruni
Musica dal vivo Alessandro Luchi, Lele Fontana
Una serie teatrale alla scoperta dell’arte ribelle che è molto più del ridere. Un progetto prezioso che unisce divertimento, racconto, poesia e musica. Ogni puntata è auto conclusiva e si può vedere anche da sola.
Puntata 2 – Dal Kabaret Tedesco ai Futuristi e Petrolini
Produzione ZERA
Sabato 28 marzo ore 21
“La vita salva”
di e con Silvia Frasson
Un inno alla complessità meravigliosa e sorprendente della vita. Un monologo intenso, ritmato, coinvolgente che parla di amore, morte, gioventù, malattia. Silvia Frasson è splendida interprete di una carrellata di pagine di vita.
una Produzione Archetipo
in collaborazione con Montagne Racconta, con il Patrocinio di AIDO TOSCANA
Venerdì 17 e sabato 18 aprile ore 21
“Darling”
di e con Sara Bosi
Supervisione artistica Pierfrancesco Favino, coreografie e movimenti Carlotta Bruni
Darling dipinge, attraverso sguardi femminili sinceri, un affresco sulla società di oggi, tra contraddizioni, bellezza e dolore, e sulla lotta contro un forse imposto “burka occidentale”.
Produzione Gli Ipocriti
All’interno del Festival SGUARDI SENSIBILI 2026
Venerdì 24 aprile ore 21
“Spazi – Racconto di una fioritura”
di e con Alessia De Rosa, in collaborazione con Andrea Bruni
A partire da un racconto intimo e personale il pubblico viene guidato in un sogno lucido da cui esce trasformato. La casa che Desirée ripercorre per l’ultima volta non è più solo pareti, ma uno spazio interiore da conoscere e trasformare. I suoi sguardi si modificano, i movimenti sperimentano nuove forme da abitare, il corpo ritrova la sua originale morbidezza.
Produzione ZERA
All’interno del Festival SGUARDI SENSIBILI 2026
Venerdì 15 maggio ore 21
“Stotie da Cabaret #3”
di e con Andrea Bruni
Musica dal vivo Alessandro Luchi, Lele Fontana
Una serie teatrale alla scoperta dell’arte ribelle che è molto più del ridere. Un progetto prezioso che unisce divertimento, racconto, poesia e musica. Ogni puntata è auto conclusiva e si può vedere anche da sola.
Puntata 3 – Dagli esordi di Dario Fo, Cochi e Renato fino a Jannacci e Gaber
Produzione ZERA
Venerdì 29 maggio ore 21
“Novecento”
di Alessandro Baricco
di e con Ciro Masella
musiche Luigi Polimeni
Ciro Masella torna a cimentarsi con uno dei testi più belli e affascinanti degli ultimi anni. La sua voce sapiente ci conduce in un viaggio spettacolare e divertente, misterioso e dolce. La grande potenza di una storia, il fascino dell’oralità, prendono possesso di uno spazio per animarlo di personaggi, luoghi, suoni e immagini.
Produzione ManaChuma Teatro
Biglietti intero 12 euro, ridotto 10 euro (under 12 e over 65), acquistabili on line su https://www.ticket.it/, alla Lucciola un’ora prima dello spettacolo.
Spettacoli per ragazzi
Domenica 8 febbraio ore 17
“Le meravigliose avventure di un burattino”
Lettura scenica da “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino” di Carlo Collodi
di e con Veronica Natali
Ingresso gratuito prenotazione obbligatoria a: prenotazioni@prolocosestofiorentino.it
All’interno delle celebrazioni per i 200 anni dalla nascita di Collodi, Pro Loco e Comune di Sesto Fiorentino
Sabato 21 marzo ore 17
“Kamishibai, storie su una bicicletta”
con Elisa Vitiello e Vieri Raddi
testo di Andrea Falcone e Matilde Piran
illustrazioni Floor Robert
teatro di legno Eva Sgrò
regia Giacomo Bogani
Domenica 12 aprile ore 17
“Storto”
con Elisa Vitiello e Vieri Raddi
regia Giacomo Bogani
All’interno del Festival SGUARDI SENSIBILI 2026
Domenica 3 Maggio ore 17
“Il Carnevale degli animali”
musiche da Camille Saint-Saëns e Lorenzo Fazzini
di e con Alessia De Rosa e Andrea Bruni
direttore musicale Nima Keshavarzi
Ensamble La Filharmonie
Biglietti intero 10 euro, ridotto 8 euro (under 12 e over 65)
FESTIVAL SGUARDI SENSIBILI – aprile 2026
Questa prima edizione del Festival è dedicata alla sensibilizzazione sulle neurodivergenze Giovedì 2 aprile “Giornata mondiale sull’autismo” ore 21
Monologhi teatrali di e con Adelaide Mancuso e Gioele Bruni
Domenica 12 ore 17
Storto, con Elisa Vitiello e Vieri Raddi
Venerdì 17 e sabato 18 aprile ore 21
Darling, di e con Sara Bosi
Domenica 19 aprile, pomeriggio
Alessandro Benvenuti presenta il suo ultimo libro “Il teatro della sorpresa”
Proiezione del documentario “I mille cancelli di Filippo” alla presenza degli autori
Venerdì 24 aprile ore 21
Spazi – Racconto di una fioritura, di e con Alessia De Rosa