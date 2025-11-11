SESTO FIORENTINO – “La luce dell’Alba” è la lettura scenica in programma sabato 15 novembre alle ore 21 alla Lucciola di piazza IV Novembre. Il testo di Riccardo Casamonti, Sergio Berti e Andrea Bruni e prodotto da Zera, racconta la storia del piccolo Alfio che diventa uomo a cavallo della guerra scoprendo la magia della natura e la forza della pace, fino a vedere la luce dell’Alba. Un viaggio dell’anima che si intreccia alle tradizioni culturali toscane.
“La luce dell’Alba” lettura scenica con Andrea Bruni alla Lucciola
