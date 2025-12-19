“La magnifica avventura, Molière e dintorni” in scena in Salablu nel fine settimana

SIGNA – Sabato 20 e Domenica 21 dicembre alle 21.15 va in scena in Salablu “La magnifica avventura. Molière e dintorni” di Manola Nifosì presentata dal Teatro Urbano di Comunità della Scuola di teatro del Centro Iniziative Teatrali in collaborazione con il Comune di Signa. E che vedrà come interpreti Minou Andreoletti, Viola Bertini, Mattia Cataldi, Giampaolo Crinzi, Francesco Di Bella, Patrizia Franchi, Veronica Guidotti, Valter Ignesti, Giuseppina Magliarisi, Antonella Marchese, Letizia Mascagni, Valeria Nardi, Luigi Operno, Gioacchino Scarcella e con la straordinaria partecipazione di Maria Rosa Carelli. Aiuto regia Ilaria De Magistris, regia Manola Nifosì. Un’allegra compagnia di guitti approda in piazza con la loro “magnifica avventura”: un omaggio divertito e sorprendente a Molière. Tra bauli, travestimenti e colpi di scena, gli attori mettono in scena, intrecciandoli, Il Malato Immaginario e L’Avaro, passando da un personaggio all’altro in un vortice di equivoci, litigi, gelosie e gag teatrali. Ma dietro le quinte — o meglio, in scena — emergono i conflitti reali di una compagnia girovaga: sogni, rivalità e improvvisazioni che si mescolano ai testi classici, in un gioco di teatro nel teatro. Ma cosa è la “Magnifica avventura”? “È pura comicità – si legge in una nota – e vita vera mescolati sapientemente. È la commedia dell’arte e la commedia della vita. È Molière e siamo noi. È la magnifica avventura, la nostra piccola grande rivoluzione di uscire di casa per stare e fare cose belle insieme!!! È “io siamo noi”… E a farlo ancora e ancora e ancora. Ed è condividere, con chi farà la sua piccola grande rivoluzione di uscire di casa per vivere insieme a noi la “Magnifica avventura” (direzione didattica del Centro iniziative teatrali di Signa – Manola Nifosì e Sergio Aguirre, prenotazione obbligatoria: telefono e WhatsApp 329 8628437- Ingresso gratuito).