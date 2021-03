La “manita” di “Alessandra creazioni”: matrimoni, per il quinto anno consecutivo l’Oscar delle bomboniere è suo

CAMPI BISENZIO – Dopo un anno difficile, complicato, nervoso come quello che stiamo provando, ripeto provando, a lasciarci alle spalle, quale migliore spinta se non quella di un riconoscimento o di una soddisfazione personale? Meglio ancora di una vittoria. Ognuno di noi, infatti, ha qualcosa da dimenticare o da lasciarsi alle spalle negli ultimi dodici […]

CAMPI BISENZIO – Dopo un anno difficile, complicato, nervoso come quello che stiamo provando, ripeto provando, a lasciarci alle spalle, quale migliore spinta se non quella di un riconoscimento o di una soddisfazione personale? Meglio ancora di una vittoria. Ognuno di noi, infatti, ha qualcosa da dimenticare o da lasciarsi alle spalle negli ultimi dodici mesi, ognuno di noi vuole provare comunque a ripartire e a guardare al futuro anche se con malcelata serenità. Se poi guardiamo a determinati settori del mondo del lavoro, le complicazioni sono state e sono tuttora all’ordine del giorno. Ecco perché il “Wedding Award” di Matrimonio.com ad “Alessandra creazioni”, con sede a Campi Bisenzio in via San Martino, al confine con Signa, per il quinto consecutivo su otto edizioni della “rassegna”, assume un significato del tutto particolare.

Agli “Wedding Awards”, infatti, partecipano le oltre 62.000 aziende registrate sul portale. E in questa edizione, in via del tutto eccezionale, sono stati premiati sia i migliori professionisti del 2019, ultima stagione di matrimoni celebrati con “normalità”, che quelli del 2020, anno nel quale hanno dovuto rivedere le proprie agende e supportare le coppie in condizioni straordinarie. Ma ciò che apporta valore agli “Wedding Awards” è il metodo di assegnazione, essendo l’unico riconoscimento conferito alle aziende grazie alle recensioni scritte dalle coppie di sposi che hanno usufruito dei loro servizi. “Alessandra creazioni”, nella categoria “Bomboniere”, ha ottenuto il Wedding Award 2021 che lo riconosce come uno dei fornitori più raccomandati dalle coppie di Matrimonio.com (l’elenco completo delle aziende premiate nelle diverse categorie può essere consultato su https://www.matrimonio.com/wedding-awards).

Un riconoscimento importante per quello che è un punto di riferimento nel settore, “sia per la sua carriera – si legge in una nota – che per il suo grande lavoro e che lo accredita come uno dei migliori fornitori di nozze del paese”. “Alessandra creazioni” ha ottenuto un totale di 44 recensioni all’interno della sua vetrina su Matrimonio.com e il punteggio medio dato dalle coppie che hanno organizzato il proprio matrimonio con colei che ne è “braccio e mente”, Alessandra Sarzani, è di 4.9 su 5.0. Un punteggio altissimo quindi.

Nonostante siano passati otto anni da quando il principale portale di matrimoni del paese ha iniziato ad assegnare questi premi, “quest’anno ci troviamo di fronte a un’edizione molto speciale a causa delle circostanze eccezionali in cui la pandemia ha posto l’intero settore delle nozze. Per questo motivo, oltre all’obiettivo di ogni anno di riconoscere l’eccellenza nel servizio offerto dalle aziende del settore nuziale, si è aggiunto anche quello di evidenziare il lavoro dei professionisti che hanno saputo gestire la riorganizzazione dei matrimoni insieme alle coppie in modo efficiente, così come il lavoro dei pochi fortunati che hanno potuto realizzare la celebrazione delle “nozze Covid”, sotto misure speciali che le hanno rese particolarmente laboriose”.

Quest’anno, i premi sono basati su più di 7 milioni di recensioni raccolte all’interno del portale e gli “Wedding Awards 2021” sono stati assegnati a circa il 5% delle aziende che hanno ottenuto il maggior numero di opinioni e le migliori recensioni in ogni categoria tra più di 62.000 aziende, prendendo in considerazione anche la qualità e la professionalità del servizio offerto.