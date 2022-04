La Menarini nell’ex area Longinotti. Il via libera della Giunta comunale

SESTO FIORENTINO – Sarà nell’ex area della Longinotti all’Osmannoro l’insediamento produttivo della Menarini. Il progetto unico convenzionato (Puc) presentato dall’azienda farmaceutica ha avuto il via libera dalla Giunta del Comune. Il piano prevede un investimento di 150 milioni di euro per creare una piattaforma industriale in via Lucchese, innovativa da 75mila metri quadrati con la […]

Il piano prevede un investimento di 150 milioni di euro per creare una piattaforma industriale in via Lucchese, innovativa da 75mila metri quadrati con la creazione di 250 posti di lavoro diretti e altrettanti nell’indotto e una capacità produttiva di circa 3 miliardi di compresse e 240 milioni di blister.

Dopo un passato di occupazioni e abbandono, l’area dell’ex Longinotti era stata oggetto, nel 2011, di un piano di recupero che prevedeva la realizzazione di diverse unità immobiliari atte ad ospitare attività direzionali, manifatturiere e artigianali e rimasto inattuato, aprendo una lunga fase di abbandono.

“Oggi è una giornata molto importante per la nostra città, per il mondo del lavoro, per tutta l’area metropolitana – afferma l’assessore all’Urbanistica Damiano Sforzi – Due anni fa l’ex Longinotti era un grande vuoto, un’area dismessa dal futuro incerto. Con l’approvazione del nuovo PUC apriamo ufficialmente le porte del nostro territorio ad un investimento produttivo di alta qualità da parte di uno dei più grandi player nel settore farmaceutico. La creazione di questa piattaforma significa centinaia di posti di lavoro ad alta specializzazione, ma anche il consolidamento di quello che ormai è diventato uno dei più importanti distretti farmaceutici nazionali. Un risultato importante che conferma la capacità attrattiva del nostro territorio e per il quale voglio ringraziare i nostri uffici tecnici per l’impegno e il rigore con cui hanno lavorato in questi mesi”.