La mensa della Misericordia distribuirà il pasto il giorno di Natale

SESTO FIORENTINO – Resterà attiva anche per Natale la mensa della Misericordia di Sesto Fiorentino di piazza San Francesco. La mensa resterà operante il giorno di Natale, anche se non si potrà accedere “a tavola” all’interno dei locali, come avviene ormai dall’inizio dell’emergenza virus, per il divieto assembramenti. Ai frequentatori abituali verrà distribuito all’esterno , […]

SESTO FIORENTINO – Resterà attiva anche per Natale la mensa della Misericordia di Sesto Fiorentino di piazza San Francesco. La mensa resterà operante il giorno di Natale, anche se non si potrà accedere “a tavola” all’interno dei locali, come avviene ormai dall’inizio dell’emergenza virus, per il divieto assembramenti.

Ai frequentatori abituali verrà distribuito all’esterno , dalle ore 11 alle 12, un pasto da asporto, un pò più “ricco” del solito giornaliero – dall’antipasto al dessert – in contenitori sigillati, preparato dalla mensa Caritas di via Baracca a Firenze con cui il “Polo della carità” della Confraternità collabora da tempo. Inoltre la “vicina” chiesa dell’Immacolata consegnerà una confezione di prodotti per l’igiene personale.

“Il 25 dicembre rientra fra le date “divieto spostamenti” stabilite dalle disposizioni governative in corso. – si legge in una nota della Misericordia – Ci si aspetta, però, dalle Forze dell’Ordine, comprensione e tolleranza verso quanti, in condizioni di difficoltà, si recheranno per ‘comprovate esigenze’ a ritirare il pranzo di Natale. Si tratta – in questo giorno ‘santo e speciale’ – di un semplice segno di attenzione, di vicinanza, di fraternità verso chi, nel nostro territorio, si trova solo, privo di risorse, senza fissa dimora, in situazione di precarietà”.