La meta più bella è la forza del gruppo: Puma Bisenzio Rugby, il racconto di una stagione da incorniciare

CAMPI BISENZIO – Il rugby coma passione e come sport da praticare. Ma anche come stile di vita, come volontà di creare qualcosa di importante e di positivo. Per chi, di questo mondo, ne fa parte, ma anche per il territorio. Questa è la “cornice”, il disegno per completare il quadro sono i Puma Bisenzio Rugby del presidentissimo Stefano Dispensi, che abbiamo incontrato insieme all’allenatore della prima squadra, Cristiano Mansani, subentrato in corsa a fine 2022 e reduce da un’annata strepitosa che ha portato la società che ha il proprio quartier generale presso l’impianto sportivo di san Donnino a sfiorare i play-off per la promozione in serie A Elite. Fiorentino, un passato come mediano di mischia, Mansani ha portato la grinta necessaria che, unita alla grande disponibilità di Dispensi, ha consentito di creare un gruppo di ragazze che ha sempre fatto dell’attaccamento a questa maglia la propria bandiera.

Già perché la prima squadra è tutta al femminile, ma c’è anche il settore giovanile, anzi settore “Propaganda” (dalla Under 6 alla Under 12), con tre formazioni (Under 14, Under 16 e Under 18), in “coabitazione” con la Florentia Rugby, che fanno della frazione del Comune di Campi Bisenzio un vero e proprio polo della palla ovale. E il desiderio di crescere ancora. Sono arrivati tanti bambini nuovi, che hanno permesso ai Puma di essere sempre al completo con tutte le squadre e dimostrare al tempo stesso la loro passione per questo gioco: “I bambini – spiega Dispensi – per noi sono fondamentali, proprio perché senza “vivaio” non c’è crescita, non c’è futuro, mentre loro hanno l’opportunità di conoscere tutti i valori che questa disciplina sportiva trasmette, fondamentali per la loro crescita, come rispetto, amicizia e socialità”. Senza dimenticare, guardando alla prima squadra, che si tratta dell’unica realtà femminile della Toscana che aderisce al rugby a 15, grazie alla professionalità di ragazze che, non dimentichiamolo sono sì della zona (una decina) ma che arrivano in larga parte da altre zone della nostra regione (Lucca, Pisa, Certaldo e il Mugello solo per citarne alcune), che fanno tre allenamenti la settimana (due dei quali proprio a San Donnino mentre la parte atletica possono svolgerla vicino a casa) e che la domenica hanno la partita, con sacrifici, fisici e mentali, che meritano solo applausi.

Un’età media che si aggira dai 23 ai 25 anni, le ragazze dei Puma Bisenzio Rugby e la società campigiana – che prima si allenava a San Piero a Ponti – hanno dovuto affrontare anche trasferte particolarmente impegnative, pensiamo per esempio alla Sicilia, alla Puglia e alla Campania, ma sempre con il sorriso e la voglia di dimostrare che i risultati ottenuti sul campo sono il frutto di allenamenti impegnativi e di un gruppo particolarmente coeso. Per una rosa di circa 35 elementi e che, come spiega Mansani, “ha sempre provato a fare il salto di qualità”.

Dilettanti, ci sia consentito, quasi professioniste e che sicuramente anche nella nuova stagione faranno il possibile per dimostrarlo: “In questi mesi – spiega Mansani – abbiamo registrato da parte loro una crescita importante e ci presenteremo ai nastri di partenza della nuova stagione con rinnovate ambizioni”. Stagione che prenderà il via il prossimo 28 agosto e che, ne siamo sicuri, sarà ancora foriera di soddisfazioni.