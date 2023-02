La migliore “schiacciata alla fiorentina” dell’area metropolitana è quella della Pasticceria Stefania

FIRENZE – Giunto alla sua dodicesima edizione, il concorso gastronomico dedicato al tipico dolce fiorentino protagonista sulle tavole nel periodo di Carnevale, ha decretato stamani il suo vincitore. Ad avere la meglio è stata infatti la Pasticceria Stefania, con 47 punti, seguita dalla Pasticceria Pegaso con 45 punti e dalla Pasticceria “da Giorgio” con 43 punti (per tutti e tre in premio buoni acquisto dal valore di 250 euro in materie prime). “Le schiacciate erano talmente buone che è stato difficile sceglierne una rispetto a un’altra”, ha detto uno dei giurati. Quest’anno i concorrenti finalisti in gara erano 30, tra forni e pasticcerie, provenienti da tutta l’area metropolitana: Antico Caffè Torino (Firenze), Antico Forno Fabbri (Firenze), Batoni (Firenze), Becagli (Firenze), Bellucci (Firenze), Buonamici (Firenze), Caffè Libertà (Firenze), Cartabianca (Firenze), Cavini (Firenze), Giorgio (Firenze), Marisa (Firenze), Ondadolce (Firenze), Pappa e Ciccia (Firenze), Pegaso (Firenze), Serafini (Firenze), Stefania (Firenze), Conti (Scandicci), Laboratorio del Gusto (Scandicci), Pandolce (Scandicci), Caffè Neri (Calenzano), Vannino (Calenzano), Pimpina (Cerbaia), Rigacci (Cerbaia), Andrea-Ruggini (Pontassieve), Fani (Sesto Fiorentino), Pala e Matterello (Sesto Fiorentino), Ginestre (Ginestra Fiorentina), Delizia (Poggio a Caiano), Gori (Prato), Gabriele Rocchi (on line).

Il concorso era organizzato da “Casa della Nella” (dopo l’ippodromo de Le Mulina è questa, dal 2019, la location scelta per la finale) e da “Festival delle Pasticcerie” (Massimo Cortini, maestro pasticcere e Maurizio Melani, giornalista e docente universitario) già creatori di tutti i pastry contest legati alle tradizioni pasticcere dell’area metropolitana: “La miglior schiacciata con l’uva”, “Lo zuccotto fiorentino” e il “Miglior cantuccio di Prato” che si è svolto di recente a Poggio a Caiano. Main sponsor dell’evento Carra Distribuzione spa, principale fornitore di materie prime per tutti i forni e pasticcerie toscane e non solo, che ha premiato appunto i primi tre classificati con buoni acquisto.

Mafalda Chiostri