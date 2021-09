La ministra Bonetti a Sesto “asili gratuiti con l’azzeramento delle rette”

SESTO FIORENTINO – Asili gratuiti e politiche sull’infanzia e sulla famiglia: questi i temi su cui punta la ministra delle Pari Opportunità e Famiglia Elena Bonetti oggi a Sesto Fiorentino per sostenere la candidatura di Gabriele Toccafondi (Italia Viva) a primo cittadino. “Investire nell’educazione agli asili nido significa garantire pari opportunità di educazione ai più piccoli – ha detto la ministra Bonetti – ma anche dare opportunità alle donne, farle rientrare nel mondo del lavoro e più in generale alle famiglie per essere aiutate in questo momento di ripartenza”.

Un progetto, ha detto la ministra Bonetti, che si traduce con l’azzeramento delle rette degli asili nido. “L’impegno di azzerare le rette degli asili nido è un impegno di straordinaria innovazione – ha detto Bonetti – ed è del tutto coerente coerente con l’azione del governo Draghi, si sta impegnando per gli investimenti infrastrutturali e per gli asili nido, nel family act per le spese educative. E’ chiaro che serve una sinergia con i Comuni e una volontà politica”.

“Negli ultimi tre anni dei governi precedenti hanno investito 200 milioni di euro dati comuni per abbassare le rette del servizio zero-sei anni – ha aggiunto Gabriele Toccafondi – e per aumentare posti disponibili. Questo ha significato ogni anno per i precedenti tre anni, ogni anno 14 milioni di euro che arrivavano in Toscana: un milione e mezzo al Comune di Firenze, a Sesto 223mila euro ogni anno e per tre anni. Se si vuole la volontà di sinergia tra livello nazionale e le risorse, è una rivoluzione perchè queste risorse non sono mai arrivate così copiose è però un lavoro anche dell’amministrazione comunale che trova altre risorse. La soluzione, quindi, si trova. Altrimenti ci si riempie la bocca di come sia bella la famiglia e di come sia utile per la comunità avere figli, poi però non si fa niente. Le risorse ci sono vanno però spese bene sia nazionali che locali”.