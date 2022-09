La Ministra Messa visita il Polo scientifico

SESTO FIORENTINO – Si è svolta oggi la visita della ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa al Campus scientifico-tecnologico di Sesto fiorentino dell’Università di Firenze. La ministra è stata accolta dalla rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci, dalla vicesindaca del Comune di Sesto fiorentino e dall’assessore alla mobilità del Comune di Firenze. La ministra ha incontrato i direttori dei Dipartimenti, Centri e Istituti che svolgono le loro attività nel campus.

“L’insediamento del campus scientifico tecnologico di Sesto fiorentino – ha affermato la rettrice Petrucci salutando la ministra Messa – è per l’Università di Firenze di grande rilevanza: la collocazione in quest’area di dipartimenti scientifici universitari, di laboratori e centri di rilevanza internazionale, insieme alle sedi del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, rende il campus una vera e propria cittadella della scienza di importanti dimensioni”.

Nel campus di Sesto hanno sede cinque dipartimenti dell’Ateneo (Chimica, Fisica e Astronomia, Biologia, Neuroscienze, Psicologia, Area del farmaco e salute del bambino, Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali), titolari di 34 corsi di laurea e 7 dottorati. Nell’insediamento universitario, frequentato da una platea potenziale di oltre 3.500 studenti, lavorano diverse centinaia di docenti, ricercatori e altro personale impegnato nella ricerca, oggetto di finanziamenti e riconoscimenti internazionali. La struttura è dotata di aule, biblioteca, residenza universitaria e impianti sportivi.

Alla ministra Messa sono state presentate, in particolare, anche le attività del Centro di Ricerca di Risonanze Magnetiche (Cerm), istituzione leader per le risonanze magnetiche nucleari, del Laboratorio Europeo per la Spettroscopia Non lineare (Lens), punto di riferimento per lo studio della fisica della materia con tecniche laser di frontiera, e del Labec, laboratorio Infn di tecniche nucleari per l’ambiente e i beni culturali, che è stato anche visitato dalla ministra.

La ministra ha ricevuto anche informazioni sulle attività dell’Ateneo fiorentino nel campo del trasferimento tecnologico e dell’innovazione, realizzate attraverso l’Incubatore Universitario Fiorentino (Iuf) e il Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca (CsaVRI). Nella giornata è stata, inoltre, illustrata la realizzazione futura della nuova sede del Dipartimento e della Scuola di Agraria.