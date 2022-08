La Misericordia di Campi anche ad agosto al servizio della cittadinanza. E a settembre torna la festa dell’associazione

CAMPI BISENZIO – Anche quest’anno, per tutto il mese di agosto, i volontari e il personale dipendente della Misericordia di Campi Bisenzio garantiranno molti dei servizi rivolti alla cittadinanza. Come sempre, oltre all’emergenza sanitaria, al trasporto protetto neonatale e ai trasporti socio-sanitari, saranno mantenuti i servizi più importanti come la teleassistenza, la consegna a domicilio […]

CAMPI BISENZIO – Anche quest’anno, per tutto il mese di agosto, i volontari e il personale dipendente della Misericordia di Campi Bisenzio garantiranno molti dei servizi rivolti alla cittadinanza. Come sempre, oltre all’emergenza sanitaria, al trasporto protetto neonatale e ai trasporti socio-sanitari, saranno mantenuti i servizi più importanti come la teleassistenza, la consegna a domicilio di farmaci e spesa, l’accoglienza e così via dicendo. I volontari della Protezione Civile saranno sempre pronti a intervenire in caso di necessità avvalendosi anche di nuove attrezzature appena acquistate. Riprenderanno invece a settembre i percorsi di attività fisica adattata e l’attività “Insieme verso l’autonomia”. Inoltre, anche quest’anno, nel mese di settembre, sarà organizzata la “Festa della Misericordia”, che prenderà il via il 3 e proseguirà fino all’11 nel giardino di Villa Il Palagio.