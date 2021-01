La Misericordia di Campi, con i tappi di plastica, “si regala” un’altra sedia a rotelle. Adesso sono 46

La costanza viene sempre premiata. Nel caso della Misericordia di Campi grazie alla raccolta dei tappi di plastica presso la sede di via Saffi. Raccolta che ha permesso, nei giorni scorsi, di consegnare 1,6 tonnellate di tappi colorati (circa un milione) che permetteranno a breve all’associazione di acquistare un’altra sedia a rotelle. Un’altra perché la Misericordia di Campi sta portando avanti da tanto tempo questo genere di iniziativa e i cosiddetti “ausili” a sua disposizione sono davvero tanti, “il frutto – spiega il Provveditore Cristiano Biancalani – della raccolta che prosegue da anni. E per questo vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito e che continuano a farlo”.

La raccolta dei tappi, infatti, “è un’iniziativa nata spontaneamente da alcuni Confratelli – continua Biancalani – che hanno intravisto in questa attività una finalità caritatevole verso chi vive, temporaneamente o permanentemente, una qualsiasi forma di disabilità”. Attraverso questa raccolta, che con il tempo sta coinvolgendo sempre più i cittadini, altre associazioni, parrocchie e anche le scuole, all’interno delle quali è stata svolta un’importante opera di sensibilizzazione, in 10 anni i Confratelli impegnati sono riusciti a raccogliere fondi per l’acquisto di 46 sedie a rotelle pieghevoli, 40 paia di stampelle, 6 coppie di pedane elevabili per sedie pieghevoli, 9 girelli di sostegno e 2 coppie di braccioli per sedie pieghevoli. Numeri importanti, che la dicono lunga sull’impegno e la passione dimostrate, due elementi che consentono sempre di raggiungere gli obiettivi prefissati.

“Grazie a questa iniziativa – conclude Biancalani – la Misericordia dispone oggi di un importante “parco ausili sanitari”, che vengono dati in prestito ai soci e a coloro che ne hanno bisogno, ed è diventata un punto di riferimento non solo per i campigiani ma anche per tutti gli abitanti della Piana. Per questo ringrazio tutti i Confratelli che ancora oggi si occupano della raccolta presso le strutture esterne che a loro volta li mettono da parte. Inoltre, approfitto dell’occasione per fare i miei più sinceri auguri perché il 2021 sia un anno migliore di quello appena trascorso, con tanto ottimismo e speranza affinché questa pandemia possa allentare davvero la presa sulle nostre vite”.