La Misericordia di Campi “si fa in 10” per il servizio civile: come fare per presentare la domanda

CAMPI BISENZIO – La Misericordia di Campi è da sempre in prima linea nell’accoglienza dei giovani in servizio civile, prima obbligatorio in alternativa al servizio militare e poi volontario con l’entrata in vigore della legge numero 64 del 2001. Il primo progetto del nuovo servizio civile volontario sul territorio campigiano, denominato “Campi in fiore”, per l’accoglienza di 12 giovani, fu promosso proprio dalla Misericordia nel 2001, in rete con la Pubblica Assistenza di Campi e l’amministrazione comunale. In questi venti anni la Misericordia ha ottenuto l’approvazione da parte del Ministero di 29 progetti per un totale di 116 giovani che sono stati impiegati nelle molteplici attività istituzionali dell’ente: dal trasporto sociale ai servizi socio-sanitari di emergenza e urgenza in ambulanza, dal centralino fino al sostegno agli anziani attraverso la teleassistenza e così via fino ad arrivare al progetto “Insieme verso l’autonomia” che quest’anno è stato approvato per la nona volta consecutiva per un totale di 36 giovani impegnati in 10 anni.

Un progetto, questo, che punta a creare un percorso di fidelizzazione di giovani con disabilità diverse attraverso l’offerta di attività di socializzazione e formazione che, da una parte, rappresentino una proposta organica e personalizzata per la gestione del tempo libero e dall’altra, avviino gradualmente, laddove possibile, un cammino di autonomia attraverso la sperimentazione di attività specifiche. Grazie anche al supporto del servizio civile oggi il progetto è diventato una vera e propria attività istituzionale della Misericordia ed è andato sempre più in crescendo, sia sotto il profilo della qualità che del numero degli assistiti. Dai 5 iniziali del 2011, la Misericordia assiste oggi 25 persone di età compresa fra gli 8 e i 45 anni. I giovani del servizio civile, a seguito di una specifica formazione e sotto la supervisione dell’operatore locale del progetto e di consulenti esterni, coadiuvano nelle attività, 2 educatrici professionali.

Insieme a quest’ultimo prenderanno prossimamente il via altri 2 progetti di servizio civile: “Una Sirena per amica” e “Misericordia senza frontiere”. Il primo, come avviene ormai da 4 anni consecutivi, è stato sviluppato in collaborazione con le Misericordie di San Mauro a Signa, Firenze Ovest e Sesto Fiorentino, per l’impiego totale di 16 giovani e prevede il raggiungimento di svariati obiettivi che mirano ad ottenere un miglioramento della qualità dei servizi di trasporto sociali e di emergenza/urgenza. Il secondo prevede un impegno dei giovani nell’assistenza leggera alle persone della terza età.

Per presentare la domanda bisogna avere un’età compresa fra i 18 e i 28 anni. Basta accedere al sito: https//domandaonline.serviziocivile.it/. Per accedere è necessario lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale per il quale basta semplicemente recarsi a un ufficio postale e richiederlo). Nella sezione 1 del sito “Scegli il progetto” – Cerca i nostri progetti per nome: “Insieme Verso l’Autonomia 2020” per le disabilità; “Una Sirena per Amica – L’assistenza nella Piana fiorentina”, per il servizio nei trasporti socio-sanitari; “Misericordia senza frontiere” per il sostegno alle persone della terza età. Scegli come sede di attuazione del progetto “Campi Bisenzio” codice sede 18207 (leggi i progetti anche su www.misecampi.it).