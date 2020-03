La Misericordia di Lastra a Signa fa chiarezza sui servizi e lancia un appello: “Abbiamo bisogno di mascherine”

LASTRA A SIGNA – In un periodo complicato come quello che stiamo vivendo, la Misericordia di Lastra a Signa fa chiarezza su un punto fondamentale. Quella chiarezza che l’associazione chiede ai cittadini nelle loro comunicazioni in caso di attivazione del 118, “perché noi – spiegano dall’associazione – abbiamo dei protocolli da applicare in base alle indicazioni che loro forniscono”.

E sgombrano il campo da ogni equivoco: “Tutte le persone che chiamano verranno comunque soccorse, ma abbiamo bisogno di correttezza e di collaborazione al riguardo. L’operatività dell’associazione è ridotta per quanto riguarda i servizi alla comunità perché le agende degli appuntamenti degli ospedali per le terapie sono in continua evoluzione e alcuni centri diurni per i disabili hanno deciso di chiudere. I servizi alla comunità quindi ci sono ancora”.

“La sede è chiusa al pubblico, è aperta solo ai volontari in turnazione, per le pratiche non derogabili o risolvibili telefonicamente è obbligatorio fissare un appuntamento. Stiamo cercando grandi quantitativi di mascherine, abbiamo dato il via al servizio di spesa a domicilio per le persone anziane, sole, non autosufficienti e con malattie pregresse e il numero da contattare è quello del centralino, ovvero 0558725123”. La Misericordia insomma c’è e ci ha tenuto a rivadirlo.