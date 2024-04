La Misericordia di San Martino Firenze Ovest è sempre al servizio della comunità: inaugurata una nuova ambulanza

BROZZI – Domenica di festa, quella che ci siamo appena lasciati alle spalle, per la Misericordia di San Martino Firenze Ovest. Caratterizzata dall’inaugurazione di una nuova ambulanza e dalla vestizione di tre confratelli: Lorenzo, Angelo e Fulvia. Una giornata che ha consentito all’associazione guidata dal Governatore Mattia Pretelli di rinnovare il proprio parco macchine e dare nuova linfa ai volontari che ne fanno parte. L’appuntamento era alla chiesa di Brozzi, parrocchia dove don Gherardo Gambelli, appena nominato arcivescovo di Firenze da Papa Francesco, come ha ricordato il parroco, don Jozef, svolse il proprio servizio da seminarista negli anni Novanta. Nell’occasione, inoltre, lo stesso don Jozef ha voluto richiamare l’attenzione sulla necessità di essere “grati al Signore per la festa della Misericordia e una giornata che ci permette di accogliere tre nuovi confratelli”. Concetti ribaditi dal Governatore, che ha aggiunto: “Quella di oggi non è solo la festa della Misericordia, ma anche della parrocchia e di tutto il paese, di cui l’associazione è parte integrante. Per questo abbiamo donato un defibrillatore che da ora in poi sarà al servizio di tutta la comunità”.