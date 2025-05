“La moglie perfetta” al Teatro Manzoni

CALENZANO – “Segni particolari” la rassegna del Teatro Manzoni, ospita venerdì 9 maggio alle 21.15 “La moglie perfetta” drammaturgia e regia Giulia Trippetta, con Giulia Trippetta, costumi Nika Campisi, luci Simone Gentili, musiche originali Andrea Cauduro. Una produzione Agidi/MarcheTeatro. Un dialogo-lezione scoppiettante, ironico, vivace e brillante, un one-women show retrò ed elegante, in cui l’attrice nei panni di una donna stile anni ’50 impartisce al pubblico (di donne e non solo) le regole per essere o diventare una moglie perfetta. “La moglie perfetta”chiuderà la stagione 2024/2025 del Teatro Manzoni di Calenzano. Una lavagna in scena, una sedia di scuola, una donna vestita anni ’50 ci racconta la storia di una ragazza giovane e piena di sogni, in un mondo vecchio quanto un cartellone pubblicitario ormai sbiadito, diventa poi la docente di un singolare corso di comportamento e buone maniere: il suo è un seminario intensivo (solo per donne) di preparazione al matrimonio dal titolo “Si può far”. Lo spettacolo riporta il decalogo sopra citato e la storia d’una donna come tante, che ha dentro milioni di possibilità accadute e non accadute, uno spettacolo con tanti personaggi e una sola attrice che va a raccontare con ironia e black humor, un mondo che assomiglia anche troppo al nostro: la narrazione, che passa da un personaggio all’altro senza interruzione e senza uscite di scena, segue la storia della vita d’una donna come tutte, piena di sogni e di paure, e porta lo spettatore, con una comicità a volte sfacciata a volte con delicata ironia a guardarsi dentro e a rivedere attraverso una, la storia di tante. Biglietti: intero 16 euro, ridotto 14 euro.