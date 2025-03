“La moglie perfetta” al Teatro Manzoni

CALENZANO – “La moglie perfetta” è in scena sabato 15 marzo alle 21,15 al Teatro Manzoni. “La moglie perfetta”, scritto diretto e interpretato da Giulia Trippetta, un testo che l’attrice porta in scena da anni è all’interno della sua stagione Segni particolari. Una lavagna in scena, una sedia di scuola, una donna vestita anni ’50. Ci racconta la storia di una ragazza giovane e piena di sogni, in un mondo vecchio quanto un cartellone pubblicitario ormai sbiadito, diventa poi la docente di un singolare corso di comportamento e buone maniere: il suo è un seminario intensivo (solo per donne) di preparazione al matrimonio dal titolo “Si può far”. Il corso è volto all’istruzione delle giovani aspiranti sposine affinché comprendano e imparino le regole base per poter diventare delle mogli perfette, totalmente al servizio del proprio uomo. Chi è questa donna? Qual è la sua storia? Cosa si nasconde dietro la maschera di donna perfetta? Tutto parte da un decalogo, distribuito in Spagna tra il 1937 e il 1957 dalla Sezione femminile Franchista; un opuscoletto di poche pagine che con semplici regole e simpatici fumetti spiega come una donna dovrebbe comportarsi per essere la moglie perfetta: “La guida della buona sposa- 11 regole per far felice tuo marito. Sii la moglie che ha sempre sognato”. Biglietti intero: 16 euro ridotto, Under 20, Over 65, soci Coop 14 euro. Per prenotare: prenotazioni@teatromanzonicalenzano.it