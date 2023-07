La musica come ricerca e per parlare di sé stesso, passando dal musical al rock: ecco chi è Andrea Comparini, in arte “Reve”

SIGNA – Un ricercatore, l’ambito è quello della chimica, nel settore moda, “prestato” alla musica o un cantante “prestato” alla ricerca? Per rispondere a questa domanda bisogna conoscere meglio Andrea Comparini, in arte “Reve”, che anche quando “si diletta” fra note e pentagrammi, è sempre alla ricerca di qualcosa. Come lui stesso ci ha confermato. […]

SIGNA – Un ricercatore, l’ambito è quello della chimica, nel settore moda, “prestato” alla musica o un cantante “prestato” alla ricerca? Per rispondere a questa domanda bisogna conoscere meglio Andrea Comparini, in arte “Reve”, che anche quando “si diletta” fra note e pentagrammi, è sempre alla ricerca di qualcosa. Come lui stesso ci ha confermato. Che sia la ricerca di migliorarsi costantemente o di trasmettere sempre qualcosa non fa differenza, l’importante è proseguire nel percorso intrapreso. Un percorso iniziato da giovanissimo, all’età di 12 anni, quando ha cominciato a suonare la chitarra come accompagnamento. A 14 anni, invece, ha iniziato a sperimentare melodie con software di produzione musicale come Fruity Loops e Logic, dedicandosi principalmente alla composizione di musica elettronica. Poi, a 18 anni ha avuto l’opportunità di esibirsi in diversi teatri del territorio fiorentino come protagonista del musical amatoriale “Don Bosco”.

Per molti anni, lo dice senza fare troppi giri di parole, il vuoto dal punto di vista artistico. Scatta così qualcosa nella testa del ragazzo: un senso di incompiutezza legato alla musica fa sì che, verso la fine del 2020, inizi a scrivere testi e melodie. Ed è grazie alla conoscenza con Luca Close, un cantante di Lecco e vincitore della 14ª edizione del festival “Musica per il maestro”, che Andrea pubblica le sue prime canzoni sotto lo pseudonimo “Reve”. Il binomio Reve+Close si rivela infatti vincente perché unisce le abilità di scrittura di “Reve” con quelle di produzione di Close. Dalla loro collaborazione nascono tre canzoni: “Un altro caffè”, “BRRF” e “Acqua passata”. Una curiosità: i due ragazzi si erano conosciuti molti anni prima (in adolescenza) su un forum di musica digitale e avevano prodotto insieme le loro canzoni “a distanza”. Si sono conosciuti per la prima volta di persona in corrispondenza della registrazione del video YouTube di “Un altro caffè”, prodotto presso BlairWitch House Studio, presso il quale poi è stato registrato anche il video di “BRRF”, il secondo singolo uscito.

Al termine del percorso durato più di un anno, i due ragazzi hanno sentito la necessità di esprimere il proprio essere per strade separate, seppur mantenendosi sempre in contatto e scambiandosi pareri artistici. Nell’inverno del 2022, quindi, “Reve” ha iniziato a lavorare a quello che fino a ora “è il suo lavoro più profondo e autobiografico: “Come Balto”….”. La canzone parla infatti di come il ragazzo avverta un senso di inadeguatezza legato alla mancanza di consapevolezza del proprio essere e al senso della vita: il non sentirsi né carne, né pesce. Proprio come Balto, il cane-lupo protagonista del cartone animato della DreamWorks che non si sentiva né cane, né lupo (sa soltanto quello che non è…). Il video della canzone, a differenza dei precedenti, è stato autoprodotto da “Reve” stesso, e mostra scene di vita quotidiana ambientate in casa, durante il periodo post trasloco (adesso, infatti vive a San Mauro, n.d.r.), in cui il ragazzo si mostra per come è nei frangenti in cui si ritrova solo con i suoi pensieri. Per questa canzone ha avuto l’opportunità di collaborare con il batterista e musicista Francesco Cherubini, che si è occupato della produzione del brano scritto e composto da “Reve” stesso.

Recentemente, con l’obiettivo di arricchire le proprie conoscenze musicali e avere “più frecce al proprio arco”, ha iniziato a suonare il pianoforte sotto la guida del maestro Francesco Mariani, presso la scuola di musica Effemstudio, pubblicando contemporaneamente video su Instagram e TikTok a tema musica: in particolare, l’obiettivo che si è prefissato è quello di aiutare il suo pubblico a capire quali siano le caratteristiche vincenti di un brano, sia dal punto di vista di testo che di melodia. “Reve” sta infatti lavorando molto sul fronte songwriting, suo attuale punto di forza. Intanto, è appena uscito il suo nuovo singolo estivo dal titolo “Pop+Violento”, prodotto da Samuele Proto (noto musicista del palcoscenico artistico fiorentino) e registrato presso l’etichetta discografica Shed626. “Un brano – spiega – che ci ricorda che ognuno di noi indossa una maschera in base alle diverse situazioni in cui si trova, un po’ come se scegliesse un personaggio all’interno di un videogame. Molto spesso però, non siamo bravi a scegliere il personaggio che più si addice a noi e lo scontro con la realtà può far molto male. Ecco perché occorre sempre un’introspezione sincera con noi stessi”. Per conoscerlo meglio Instagram: reversibile__ – TikTok: Reversibile – YouTube: @reveclose.