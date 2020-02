La musica popolare al Cinema Grotta

SESTO FIORENTINO – “La musica popolare al cinema” è il titolo di due appuntamenti dedicati a Giovanna Marini e a Caterina Bueno in programma al Cinema Grotta di via Gramsci e promossi dall’Istituto Ernesto de Martino. Le proiezioni si terranno il 13 e il 20 febbraio alla presenza dei registi.

Giovedì 13 febbraio, ore 20.45, in programma “A sud della musica – La voce libera di Giovanna Marini”. Il film documentario realizzato da Meditfilm nel 2019, che una sala cinematografica ligure si è recentemente rifiutata di proiettare per “questioni morali”, è in realtà il viaggio nel sud culturale e musicale dove la voce dei più deboli e invisibili incontra il lavoro di una donna straordinaria. Intellettuale militante e curiosa, Giovanna Marini si muove da più di cinquant’anni sulla scena della musica popolare italiana. Dai canti di passione a quelli di lavoro, dal Lamento per la morte di Pasolini a I treni per Reggio Calabria, dalle collaborazioni con i più grandi autori e cantori del sud Italia, la Marini incarna la figura totalizzante della pasionaria che si spende con esauribile energia nella ricerca sui canti e sulla cultura popolare. Il film è stato girato tra Roma e la sua Puglia. Sarà presente il regista Giandomenico Curi.

Giovedì 20 febbraio, alle ore 20.45, un viaggio alle radici del folk italiano. Caterina (Kinè 2019) è il ritratto di una delle maggiori interpreti e ricercatrici del canto popolare tradizionale e contadino in Italia, Caterina Bueno. Alla serata sarà presente anche un intervento musicale de I Disertori.

Ingresso 6 euro, ridotto 5 euro, Tessera Firenze al Cinema 4 euro.