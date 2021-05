La musica techno al parco di Quinto

SESTO FIORENTINO – La musica techno riempie virtualmente il Parco di Quinto e il suo anfiteatro con “Spring sound theatre”, il dj set del collettivo Empire Techno realizzato nell’ambito del progetto promosso dal Comune con il finanziamento della Regione Toscana. Nel pomeriggio di oggi, sabato 8 maggio, si sono alternati dando vita ad un evento che sarà trasmesso in streaming sul profilo Instagram di Empire Techno (https://www.instagram.com/empire.techno/).

L’iniziativa nasce dalla partecipazione del gruppo Empire Techno alla Call4Ideas di Quinto social Street, con la proposta di organizzare una serata di musica dal vivo in grado di animare e coinvolgere i più giovani. Il Comune di Sesto Fiorentino e i partner del progetto Quinto Social Street, grazie al supporto della cooperativa sociale CONVOI, hanno stimolato ed aiutato i ragazzi nella realizzazione di questo evento, fornendo loro in maniera strutturata basi e nozioni utili anche per l’organizzazione di eventi futuri in autonomia. Il gruppo è stato guidato da un esperto attraverso quattro incontri formativi teorici più un quinto di realizzazione pratica dell’evento che, a causa delle restrizioni sanitarie, è stato registrato nelle scorse settimane per essere fruito online nella maniera più coinvolgente possibile.