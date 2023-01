La neve nei dintorni di Firenze. E adesso è anche codice giallo per ghiaccio fino alla mattina di martedì 24

CAMPI BISENZIO – Neve sui monti che “sovrastano” la Piana, la Calvana e Monte Morello; neve nei dintorni di Firenze. Con il risultato che prosegue su gran parte della Toscana interna il codice giallo per neve per la giornata di oggi, lunedì 23, a cui si aggiunge il codice giallo per ghiaccio da stasera fino alla […]

CAMPI BISENZIO – Neve sui monti che “sovrastano” la Piana, la Calvana e Monte Morello; neve nei dintorni di Firenze. Con il risultato che prosegue su gran parte della Toscana interna il codice giallo per neve per la giornata di oggi, lunedì 23, a cui si aggiunge il codice giallo per ghiaccio da stasera fino alla mattina di domani, martedì 24 gennaio. L’ha emesso la Sala operativa unificata della Protezione civile in seguito alla depressione in transito su tutta la penisola italiana. In particolare, prosegue il codice giallo per neve scattato per deboli nevicate in Appennino e sui rilievi dell’interno a quote superiori a 300-400 m circa. I fenomeni saranno in attenuazione in serata. Il codice giallo per ghiaccio scatta invece dalla mezzanotte di oggi, lunedì, quando le temperature saranno in calo e rimarranno con valori sottozero nella mattina di domani, martedì, su buona parte delle zone interne con la conseguente possibilità di formazione di ghiaccio nelle zone interessate dalle nevicate. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.

Per quanto riguarda la cronaca di questi giorni, le nevicate sono abbondanti nel Mugello e nel Casentino: il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha segnalato che a Badia Tedalda è caduto un metro di neve e alcune frazioni sono rimaste isolate e senza energia elettrica. Black out e criticità anche a Chiusi della Verna e a Sestino. In soccorso della popolazione sono intervenute la protezione civile e l’Enel. Neve anche sulla A1 fra la Toscana e l’Emilia Romagna, con attivazione del fermo temporaneo dei camion con carico superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Sotto controllo gli accessi della E45 mentre il passo dei Mandrioli è stato chiuso al traffico come, nel Valdarno, la panoramica del Pratomagno. Maltempo anche all’Isola d’Elba dove la neve ha imbiancato il monte Capanne. Temperature massime in lieve risalita nei prossimi giorni ma di notte, soprattutto nel week end, farà ancora più freddo.