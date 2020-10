“La nipote di Mubarak” al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – “La nipote di Mubarak” è lo spettacolo scritto da Valentina Diana in scena al Teatro della Limonaia il 10 e l’11 ottobre con un doppio orario alle 20.30 e alle 22. La regia è affidata a Vinicio Marchioni, in scena Marco Vergani, le scene e i costumi e la direzione artistica sono di Milena Mancini.

La tecnica del prodotto civetta è un sistema fraudolento, usato dai mass media per deviare l’attenzione dei lettori su notizie false o montate appositamente rispetto ai fatti reali che si vogliono nascondere o far passare in secondo piano. Seguendo questa tecnica, “La Nipote di Mubarak” non è ambientato in Egitto, ma in un bar kebab a Milano e racconta lo spaccato di vita di uno speaker radiofonico, ponendo l’attenzione sulle sparizioni forzate. Uno speaker radiofonico spiantato e disilluso stringe amicizia con Abdul mentre mangia il kebab preparato con amore dall’egiziano nel suo negozio pieno di cartoline dall’Egitto. Abdul chiama “negro” lo speaker, ribaltando da subito in maniera grottesca ogni rapporto.

Causa emergenza Covid-19 i posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione. Biglietti: 12 euro intero e 10 euro ridotto.