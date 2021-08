La nuova scuola a Campi? Si progetta anche con la donazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

Il consiglio metropolitano ha deliberato nella sua ultima seduta l’accettazione della donazione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze della progettazione di due nuovi edifici di scolastici. Il provvedimento, approvato all’unanimità, è stato illustrato dal consigliere delegato all’edilizia scolastica Massimo Fratini. La Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, infatti, “vista l’opportunità che l’impiego di fondi del programma europeo “Next Generation UE” rappresenta per l’esecuzione di opere pubbliche sul territorio in cui opera, – si legge in una nota – ha deliberato il finanziamento di attività progettuali relative a opere che, se fossero inserite nella lista di quelle prescelte per ottenere il finanziamento, potrebbero essere realizzate dalla Città Metropolitana di Firenze nei Comuni di Campi Bisenzio e di Firenze. La progettazione avrà il livello di definizione necessario per richiedere il finanziamento per due attività: quella preliminare dell’istituto scolastico scuola Prunaia a Campi Bisenzio (costo dell’intervento 11.800.000 euro) e quella definitiva ed esecutiva dell’istituto scolastico a Firenze nel Polo Saffi, Gramsci e Peano da destinare a nuovo liceo Pascoli o altro istituto da individuare (costo dell’intervento 2.835.000 euro). La donazione proposta dalla Fondazione non ha alcuna previsione di ritorno economico, anche in termini di promozione e pubblicità e la Fondazione pagherà direttamente i progettisti, assumendosi integralmente il costo dei progetti che verranno donati”.