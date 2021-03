La nuova scuola primaria a Settimello: approvato il progetto di fattibilità

CALENZANO – La scuola primaria di Settimello sorgerà di fronte all’attuale edificio scolastico che sarà demolito. E’ quanto deciso dall’amministrazione comunale con l’approvazione da parte della Giunta. del progetto di fattibilatà della nuova scuola, redatto con la collaborazione di Indire, è stato approvato dalla Giunta.

La nuova scuola sarà costruita su due piani, avrà una dimensione di 3200 metri quadri e potrà ospitare, così come l’attuale, 15 classi. Oltre alle aule, ci saranno anche spazi informali, un cortile interno e luoghi di aggregazione, in cui poter riunire più classi per attività di gruppo.

L’edificio di Settimello risale agli anni Settanta ed è nato per ospitare le scuole medie e avrebbe avuto bisogno di una ristrutturazione per adeguarlo alle nuove esigenze didattiche e alle attuali normative energetiche e antisismiche. L’amministrazione comunale ha quindi deciso di costruire un nuovo plesso dopo avere visionato agli studi effettuati nei mesi scorsi il cui risultato ha dimostrato, si legge in una nota del Comune, più efficace e funzionale realizzare un nuovo edificio. Questa scelta, prosegua la nota, si dimostra anche più economica, considerato che non si dovranno realizzare strutture temporanee in cui ospitare le classi.

I lavori prevedono prima la realizzazione della nuova palestra e la successiva demolizione della vecchia, per far posto alla nuova scuola. Realizzata quest’ultima verranno trasferite le classi e il vecchio plesso verrà demolito.

Il nuovo edificio è stato progettato secondo le indicazioni di Indire Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa, e sulla base della consultazione degli insegnanti.