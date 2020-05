La paglia di Signa arriva… all’Università. A Ferrara un seminario. Con sezione di lavoro sperimentale

SIGNA – La paglia di Signa è cresciuta, è “arrivata” all’Università. Per la precisione a Ferrara, dove si svolge, presso il Dipartimento di architettura, un corso di laurea in design del prodotto industriale. E proprio a Ferrara domani, venerdì 22 maggio, Maria Emirena Tozzi terrà un seminario sul tema “La paglia e l’intreccio”, ovvero un’introduzione all’uso delle fibre vegetali nel design, una breve storia della produzione artigianale di cappelli di paglia dal XVIII secolo oggi per concludere le quattro ore di lezione, dalle 9 alle 13, con un laboratorio di tecniche di lavorazione delle fibre con dimostrazione ed esercitazioni pratiche di intreccio. Un’esercitazione “particolare”, senza l’esigenza di usare delle attrezzature ma lavorando i materiali a disposizione esclusivamente con le proprie mani. Alcuni di questi adatti appositamente per l’intreccio, altri invece di recupero o industriali come fili elettrici, cannucce da bibita, cordino di cotone per veneziane o cordino da tappezziere. Il seminario e la sezione di lavoro sperimentale saranno ovviamente in streaming, in collegamento all’aula virtuale https://meet.google.com/cru-xhkz-igz