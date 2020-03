La palestra Restart sospende le attività fino al 15 marzo

CAMPI BISENZIO – La Palestra Restart comunica che, da oggi, domenica 8, fino al 15 marzo, la struttura resterà chiusa. Questa decisione è stata presa a seguito dell’ultimo DPCM in quanto non possono più essere garantite le norme di sicurezza obbligatorie per gli impianti sportivi imposte dal Governo e dal nostro Comune per prevenire e contenere il virus Covid-19.

“È stata una decisione dolorosa – dice il presidente Andrea Ambrogini – ma ci è sembrato doveroso fermarci per tutelare la salute di tutti i nostri iscritti. Sappiamo che a livello economico è un rischio ma continuare a fare attività sottovalutando la situazione del nostro paese sarebbe stato sbagliato. Ripartiremo presto insieme a tutti i nostri associati”.