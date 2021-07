La Pallacanestro Campi al fianco dei lavoratori Gkn: “Se licenziano i genitori, i figli con noi l’anno prossimo non pagano niente”

CAMPI BISENZIO – Dopo la Lanciotto Campi, anche la Pallacanestro Campi si schiera a fianco dei lavoratori della Gkn e lo fa, oltre che con le parole, con un’iniziativa concreta. Come scrivono infatti sulla loro pagina Facebook, “siamo una realtà radicata sul territorio e, come tutti, siamo rimasti colpiti da quanto è accaduto alla Gkn. […]

CAMPI BISENZIO – Dopo la Lanciotto Campi, anche la Pallacanestro Campi si schiera a fianco dei lavoratori della Gkn e lo fa, oltre che con le parole, con un’iniziativa concreta. Come scrivono infatti sulla loro pagina Facebook, “siamo una realtà radicata sul territorio e, come tutti, siamo rimasti colpiti da quanto è accaduto alla Gkn. La tutela del lavoro e la dignità dei lavoratori non possono essere messe in discussione, soprattutto con queste modalità. Esprimiamo quindi la nostra solidarietà ai lavoratori e alle loro famiglie, che vogliamo aiutare concretamente. Abbiamo infatti deciso che, per la prossima stagione sportiva, la quota di iscrizione sarà azzerata per i nostri ragazzi figli di dipendenti Gkn, nel caso che i licenziamenti purtroppo diventassero realtà”.