La Pallavolo Sestese c’è e vuol dire la sua: il Firenze Ovest sconfitto per 3-0

SESTO FIORENTINO – Dopo una lunga sosta forzata, la Pallavolo Sestese riprende la propria attività con una sorta di mini campionato di cui fanno parte solo sei squadre. Ma la sosta non “ha arrugginito” i ragazzi sestesi che hanno sconfitto al PalaLilly il Firenze Ovest. Nel primo set la partenza sembra essere in sordina, si procede punto a punto per buona parte del parziale, sul finire del quale la Sestese inizia a giocare con più convinzione lasciando indietro gli ospiti che non riescono a reggere le “bordate” degli attaccanti di casa. Il set viene chiuso in 22 minuti con il punteggio di 25-20. Nella seconda frazione di gioco i padroni di casa attaccano in maniera più convincente e fin dalle prime battute si vede il divario fra le due squadre. Nella Sestese prevale l’esperienza di alcuni “vecchi” giocatori, che mettono nelle condizioni di attaccare come vogliono i più giovani che si esaltano mettendo a terra palloni pesanti, fino quasi al termine dove gli ospiti riescono a recuperare alcuni punti. Ma il punteggio vede sempre la Pallavolo Sestese imporsi con il punteggio di 25-20 in 25 minuti. Terzo tempo, si ricomincia con un Firenze Ovest più agguerrito: gli ospiti riescono a mettere un po’ in difficoltà la Sestese che prontamente reagisce, andando in vantaggio di 4 punti a metà set. Sul finire però la Sestese si siede un po’, forse pensando che gli ospiti siano ormai stanchi, ma non è così, e sul 23 pari si assiste a un punto a punto che va avanti fino al 27 pari, quando un attacco della Sestese porta il punteggio sul 28 a 27 e un errore da parte del Firenze Ovest consegna la vittoria alla Sestese con il punteggio di 29-27 in 32 minuti. “Non è possibile – spiegano dalla società rossoblu – parlare di miglior giocatore perché dopo un anno di assenza dai campionati. Per tutti, infatti, è difficile giocare come se nulla fosse stato: sicuramente questo lungo periodo ha messo a dura prova il carattere dei giocatori, la loro voglia di continuare e di misurarsi con altre realtà. Complessivamente i ragazzi si sono comportati egregiamente considerato il momento. Sabato prossimo partita sicuramente più impegnativa contro un Scandicci reduce da una sconfitta contro il Firenze Volley che vorrà sicuramente rifarsi”.