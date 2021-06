La pandemia e lo sport: da cosa ripartire? Se ne parla a Lastra a Signa con i Veterani e lo Sci Club Lastra

LASTRA A SIGNA – Lo sport è uno di quei settori che ha maggiormente dell’emergenza sanitaria che nell’ultimo anno ha sconvolto il nostro paese. Ecco perché è giusto parlare, in tutte le sedi, di quelle che possono essere le strade da percorrere per risollevare un mondo che può essere da traino soprattutto per le generazioni […]

LASTRA A SIGNA – Lo sport è uno di quei settori che ha maggiormente dell’emergenza sanitaria che nell’ultimo anno ha sconvolto il nostro paese. Ecco perché è giusto parlare, in tutte le sedi, di quelle che possono essere le strade da percorrere per risollevare un mondo che può essere da traino soprattutto per le generazioni più giovani. Lo dimostra anche l’iniziativa in programma domani, giovedì 17 settembre, a Lastra a Signa, con inizio alle 21, nell’ambito dei festeggiamenti per i 35 anni dello Sci Club Lastra.

L’appuntamento, organizzato dai Veterani dello sport delle Signe “Nesti – Pandolfini” e dallo stesso Sci Club Lastra con la collaborazione e il patrocinio dell’amministrazione comunale, è allo Spedale di Sant’Antonio e vuole essere un momento di confronto fra associazionismo, istituzioni e cittadini in vista di quella che, con ogni probabilità, dopo l’estate potrebbe essere la vera e propria ripartenza. Saranno presenti il consigliere regionale Fausto Merlotti, il vice-sindaco e assessore allo sport del Comune di Lastra a Signa, Leonardo Cappellini, il presidente Uisp per la provincia di Firenze, Marco Ceccantini, il consigliere Federcalcio regionale, Roberto Bellocci, il consigliere regionale della Fipav, Gianni Taccetti, e il presidente della sezione delle Signe dei Veterani dello sport, Leandro Becagli. Insieme a loro e per il comitato organizzatore dello Sci Club Lastra, il presidente Roberto Cardini.