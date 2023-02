La parata del drago torna ad animare Prato in occasione del Capodanno cinese. Nel week end due giorni di sfilate

PRATO – Dopo due anni di pandemia, tornano a Prato i festeggiamenti per il Capodanno cinese, organizzato dall’Associazione Buddista della comunità cinese, da Illuminiamo il futuro di Save the Children e dalla Cooperativa onlus Di Vittorio con il patrocinio del Comune. La tradizionale sfilata del drago in cartapesta, lunghissimo molti metri e trasportato da migliaia di persone, si terrà sabato 11 febbraio nelle zone industriali del Macrolotto 1 e 2. Dalle 9 alle 13.30 partenza da via Toscana 1 per proseguire in via del Molinuzzo, via Traversa del Crocifisso, via dei Fossi, EuroIngro – interno, via Gora del Pero, di nuovo via Toscana, via delle Colombaie e via Pollative, dove al civico 119/G ci sarà la fermata nel cortile per la pausa pranzo. Dalle 14 alle 18 il percorso del dragone proseguirà in via Piemonte, via Veneto, via Val d’Aosta, via Puglia, via Friuli Venezia Giulia, via Veneto, via Trentino Alto Adige, via Puglia, via Basilicata, via Veneto, via Calabria, via Cipriani, via dei Trebbi, via Ghisleri e via delle Colombaie.

Domenica 12 febbraio invece la sfilata si terrà nel Macrolotto zero e per le vie del centro storico. Alle 9 partenza da piazza della Gualchierina 19, poi piazza del Mercato Nuovo, via Bologna, via Porta al Serraglio, via Strozzi, via Marini, via Filzi fino a Borgonuovo, via Pistoiese, via Rossini, via Zipoli, via Pistoiese, via Castagnoli, via Giordano, con sosta presso il playground, via Marini (sosta), Porta Pistoiese, via San Vincenzo, piazza San Domenico e piazza del Comune dove al termine della parata ci sarà la performance di danza e musica. Presenti attività anche per i più piccoli dai 6 ai 12 anni, con laboratori creativi e la lettura della fiaba tradizionale “La Leggenda del coniglio sulla luna”, presso lo spazio educativo Punto Luce di Save the Children. Un modo divertente per far conoscere e avvicinare i bambini alla cultura e alle tradizioni della popolazione cinese. L’evento è gratuito e si potrà consultare e scaricare la locandina del programma attraverso il sito del Comune. Noto anche come Capodanno lunare perché segue il calendario lunisolare, i cui mesi sono cicli lunari, il 2023 per la popolazione cinese, è l’anno del coniglio iniziato il 22 gennaio, simbolo di equilibrio e armonia. E’ il quarto segno dello zodiaco, amante della bellezza, riesce a raggiungere i suoi obbiettivi evitando il conflitto e influenzando positivamente chi gli sta intorno.

Mafalda Chiostri