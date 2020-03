La partita della Fiorentina… vista a un metro di distanza l’uno dall’altro

CAMPI BISENZIO – Sembrano lontane un secolo oggi le domeniche pomeriggio accalcati in bar e circoli a guardare in Tv le partite del campionato di calcio. In modo particolare della Fiorentina. A causa, infatti, di quanto sta avvenendo in Italia, anche un “semplice” ritrovo fra amici e tifosi davanti a una televisione sta diventando complicato. Come dimostrano anche le fotografie scattate pochi minuti fa, proprio mentre stiamo scrivendo e la Fiorentina sta giocando a Udine. “I signori clienti – recita il cartello sulla porta – sono pregati di mantenere una distanza di un metro fra di loro. Aiutateci”. Appello raccolto a guardare le fotografie, non ci si potrà abbracciare neanche dopo un gol… Per il momento sicuramente no, visto che il primo tempo è finito 0-0. Al limite dopo, nel secondo tempo, se la Fiorentina segnerà, magari ci sarà un abbraccio… a distanza. Facciamoci coraggio.

P.F.N.