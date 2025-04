La Pasqua al Centro commerciale I Gigli

CAMPI BISENZIO – La Pasqua arriva al Centro Commerciale I Gigli con alcuni appuntamenti da non mancare. Fino al 19 aprile dalle 11 alle 19 in Corte Tonda è presente lo stand di Easter Gift. Qui c’è la possibilità di acquistare a un prezzo scontato una Gigli Gift Card, la carta regalo de I Gigli spendibile in tutti i negozi del Centro Commerciale. Infatti, sarà possibile avere una carta del valore di 50 euro pagando solo 40 euro, ricevendo anche in dono un uovo di Pasqua. Le buone notizie non sono finite, infatti, sabato 19 aprile a I Gigli in Corte Tonda ci sarà una gustosa sorpresa per tutti coloro che sono iscritti al programma fedeltà GigliPass. Scaricando il coupon dedicato all’iniziativa presente sulla app gratuita dei Gigli, si potranno ricevere in omaggio degli ovetti di cioccolato Lindt. Insomma una Pasqua dolcissima. Il Centro Commerciale, come ogni anno, domenica 20 aprile, giorno di Pasqua, e 21 aprile, Pasquetta, resterà chiuso, riaprendo regolarmente martedì 22 aprile.