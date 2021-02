La passione è quella giusta, la “Fermata” è viola: così Alessio e Marco raccontano la Fiorentina con i social

CAMPI BISENZIO – L’annata per iniziare a parlare di Fiorentina (un po’ come le ultime d’altronde…) non è delle più felici, anzi. Ma Alessio Di Carlo e Marco Blandi non si sono certo scoraggiati e insieme hanno creato Fermata Viola, una pagina Facebook “in cui si parla esclusivamente – raccontano – della nostra squadra del […]

CAMPI BISENZIO – L’annata per iniziare a parlare di Fiorentina (un po’ come le ultime d’altronde…) non è delle più felici, anzi. Ma Alessio Di Carlo e Marco Blandi non si sono certo scoraggiati e insieme hanno creato Fermata Viola, una pagina Facebook “in cui si parla esclusivamente – raccontano – della nostra squadra del cuore. Ci siamo conosciuti nel 2007 quando lavoravamo insieme e da subito abbiamo condiviso la passione per il calcio e in particolare proprio per la Fiorentina. Nel 2008 le nostre strade si sono separate, mantenendo contatti sporadici. Nel dicembre scorso, però, proprio grazie a Facebook, abbiamo riallacciato i contatti e fra una videochiamata e l’altra abbiamo deciso di creare Fermata Viola. L’idea è quella di fare dirette video analizzando le partite (solo della Fiorentina) in maniera informale come si fa tra amici al bar e di creare post divertenti cercando di coinvolgere più persone possibile. Da poco abbiamo creato anche un profilo Instagram e un canale Youtube per aumentare la diffusione dei nostri contenuti e raggiungere più persone. Il nostro obbiettivo? Soltanto quello di divertirsi con tutte le persone che ci seguono”.