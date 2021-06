La passione per la psicologia supera ogni barriera. Intervista a Letizia Drovandi

CAMPI BISENZIO – C’è la passione alla base delle scelte lavorative di Letizia Drovandi, psicologa clinica e del lavoro. Cresciuta a Sesto Fiorentino dove vive con il marito e i due figli, si appassiona di psicologia. Dopo essersi laureata nel 2006 in psicologia clinica e dopo aver frequentato un Master in Sviluppo e Gestione delle risorse umane inizia a lavorare nell’ambito delle risorse umane. Ma non le basta, la passione per la psicologia porta Letizia Drovandi a proseguire la formazione e la specializzazione in psicoterapia presso la Scuola di Psicoterapia Comparata di Firenze.

Una passione che oggi l’ha portata a inserirsi nel team del Centro MeMe. Di cosa si occupa?

Da maggio ho iniziato la collaborazione con Centro MeMe dove mi occupo, nell’ambito della psicologia del lavoro di Consulenza di carriera, Career Counseling, Coaching, Bilancio di Competenze, Orientamento professionale e di Accompagnamento e Supporto alla ricerca di lavoro. In ambito clinico seguo adulti per percorsi di sostegno psicologico legati all’insoddisfazione personale o professionale. Inoltre, propongo a donne in gravidanza percorsi di condivisione e sostegno psicologico.

Cosa si intende per consulenza di carriera?

La consulenza di carriera è un percorso di approfondimento legato alla sfera lavorativa e professionale; permette di approfondire e maturare consapevolezza circa le proprie capacità e competenze, di analizzare nel dettaglio i propri valori professionali e le proprie motivazioni al lavoro. L’obiettivo è quello di elaborare un progetto finalizzato al raggiungimento dei propri obiettivi professionali, che se raggiunti possono davvero dare soddisfazione alla persona.

A chi può essere rivolto un percorso di consulenza di carriera?

L’intervento di consulenza di carriera è un intervento totalmente studiato sulle esigenze della persona. Ad esempio, può essere utile per chi non è più soddisfatto del proprio lavoro, ha perso la motivazione e ha la necessità di capire quale potrebbe essere la nuova strada da intraprendere per potersi sentire di nuovo soddisfatto. Inoltre, può essere consigliato, per una persona che ha perso il lavoro e deve ricollocarsi, magari dopo tanto tempo, e ha la necessità, da una parte, di ritrovare fiducia in sé e, dall’altra, di un sostegno concreto per elaborare la nuova strategia di ricerca. Lo consiglierei anche a chi nel mondo del lavoro ancora non c’è entrato, a chi è al termine di un percorso di studi e deve scegliere se proseguire o iniziare l’attività professionale o magari ha bisogno di fare chiarezza circa il nuovo percorso di studi da intraprendere. Le casistiche sono molte, in generale lo consiglio a chi ha voglia di mettersi in gioco, in discussione, ha voglia di approfondire per costruire un proprio progetto lavorativo o di studio che lo rappresenti in pieno, con la guida e il sostegno di una persona esperta.